New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 07:52
Audi e-tron GT yılın performans aracı seçildi.
Dünyada Yılın Elektrikli Aracı ödülünün sahibi olan Hyundai IONIQ 5 EV, basın gösteriminde yer aldı.
Volkswagen ID. Buzz EV
Chevrolet Silverado
Nissan Ariya
Nissan Ariya
Nissan Pathfinder Rock Creek
Nissan Pathfinder Rock Creek
Nissan Thrill Street
Nissan Thrill Street
Ford GT
Ford GT
Ford GT
Toyota TRD Desert Chase Tundra
Corvette Z06
Corvette Z06
Corvette Z06
VinFest VF9
VinFest VF8
VinFest VF8
VinFest VF7
Subaru Solterra EV
Subaru Solterra EV
Subaru Solterra EV
Subaru Solterra EV
Cobera
Cobera
Cobera
Lincoln Continental Mark II
Lincoln Continental Mark II
Lincoln Continental Mark II
Lincoln Navigator
Hyundai Palisade
Toyota Rhombus
Toyota Rhombus
Toyota Rhombus
Toyota Rhombus
Kia Concept EV9
Kia Concept EV9
Kia Concept EV9
Volkswagen ID. Buzz EV
Volkswagen ID. Buzz EV
Lincoln Aviator EV
Lincoln Aviator EV
Lincoln Aviator EV
Lexus IS 500
Lexus IS 500
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Hyundai IONIQ 5 EV
Hyundai IONIQ 5 EV
Kia EV6
Lincoln Continental Mark II
Lincoln Continental Mark II
Lincoln Continental Mark II
Jeep Wagoneer
Jeep Wagoneer