New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı Jacob Javits Convention Center'da ziyarete açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 07:52

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 1

ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 15-24 Nisan tarihlerinde gezilebilecek Uluslararası Fuarı'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 2

Audi e-tron GT yılın performans aracı seçildi.

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 3

Dünyada Yılın Elektrikli Aracı ödülünün sahibi olan Hyundai IONIQ 5 EV, basın gösteriminde yer aldı.

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 4

Volkswagen ID. Buzz EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 5
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 6

Chevrolet Silverado

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 7

Nissan Ariya

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 8

Nissan Ariya

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 9

Nissan Pathfinder Rock Creek

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 10

Nissan Pathfinder Rock Creek

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 11

Nissan Thrill Street

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 12

Nissan Thrill Street

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 13

Ford GT

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 14

Ford GT

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 15

Ford GT

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 16

Toyota TRD Desert Chase Tundra

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 17

Corvette Z06

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 18

Corvette Z06

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 19

Corvette Z06

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 20

VinFest VF9

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 21

VinFest VF8

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 22

VinFest VF8

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 23

VinFest VF7

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 24

Subaru Solterra EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 25

Subaru Solterra EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 26

Subaru Solterra EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 27

Subaru Solterra EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 28

Cobera

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 29

Cobera

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 30

Cobera

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 31
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 32

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 33

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 34

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 35

Lincoln Navigator

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 36

Hyundai Palisade

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 37

Toyota Rhombus

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 38

Toyota Rhombus

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 39

Toyota Rhombus

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 40

Toyota Rhombus

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 41

Kia Concept EV9

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 42

Kia Concept EV9

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 43

Kia Concept EV9

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 44

Volkswagen ID. Buzz EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 45

Volkswagen ID. Buzz EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 46

Lincoln Aviator EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 47

Lincoln Aviator EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 48

Lincoln Aviator EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 49
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 50

Lexus IS 500

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 51

Lexus IS 500

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 52

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New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 53

Hyundai IONIQ 5 EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 54

Hyundai IONIQ 5 EV

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 55
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 56

Kia EV6

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 57

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 58
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 59

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 60

Lincoln Continental Mark II

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 61
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 62
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 63
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 64
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 65
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 66

Jeep Wagoneer

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 67

Jeep Wagoneer

New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 68
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 69
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 70
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 71
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 72
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 73
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 74
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 75
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 76
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 77
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 78
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 79
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 80
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 81
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 82
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 83
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 84
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 85
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 86
New York Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 87

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