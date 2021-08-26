Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e

Alman otomotiv markası Opel yeni küçük şehir otomobilini tanıttı. Araç, Citroen tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli aracı Ami ile tamamen benzer.

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ntv.com.tr 26.08.2021 - 10:29

Geçen yıl tanıtılan Citroen Ami, Opel'e transfer edilerek Rocks-e oldu. Şehir içi kullanım için tasarlanan araç 75 kilometrelik menzil sunuyor.

Alman üreticinin renk seçenekleriyle satılacak araç 5,5 kWh'lık batarya paketi kullanıyor.

Bataryalar hariç 425 kilogram ağırlığı olan araç evdeki bir prizle 3.5 saatte tam şarj olabiliyor.

Aracın iç tasarımı da Citroen Ami ile aynı. Ami'de olduğu gibi Rocks-e'de de kapılar ters yöne açılabiliyor.

8 beygir gücündeki aracın hızı maksimum 45 kilometre. Opel'in otomobil değil quadricycle sınıfında olduğunu belirttiği aracı Avrupa'da 15 yaşın üstündeki herkes yasal olarak kullanabilecek.

Standart, Klub ve TeKno olarak üç farklı donanım seviyesine sahip olan aracın, yıl sonu itibariyle Almanya'da satışa çıkması bekleniyor. Rocks-e, 2022 yılında da tüm Avrupa'da olacak.

Aracın fiyatı henüz açıklanmasa da ikizi Ami 6 bin 900 eurodan satışa sunuluyor.