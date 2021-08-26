Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e

Alman otomotiv markası Opel yeni küçük şehir otomobilini tanıttı. Araç, Citroen tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli aracı Ami ile tamamen benzer.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 10:29

Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 1
Geçen yıl tanıtılan Citroen Ami, Opel'e transfer edilerek Rocks-e oldu. Şehir içi kullanım için tasarlanan araç 75 kilometrelik menzil sunuyor.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 2
Alman üreticinin renk seçenekleriyle satılacak araç 5,5 kWh'lık batarya paketi kullanıyor.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 3
Bataryalar hariç 425 kilogram ağırlığı olan araç evdeki bir prizle 3.5 saatte tam şarj olabiliyor.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 4
Aracın iç tasarımı da Citroen Ami ile aynı. Ami'de olduğu gibi Rocks-e'de de kapılar ters yöne açılabiliyor.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 5
8 beygir gücündeki aracın hızı maksimum 45 kilometre. Opel'in otomobil değil quadricycle sınıfında olduğunu belirttiği aracı Avrupa'da 15 yaşın üstündeki herkes yasal olarak kullanabilecek.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 6
Standart, Klub ve TeKno olarak üç farklı donanım seviyesine sahip olan aracın, yıl sonu itibariyle Almanya'da satışa çıkması bekleniyor. Rocks-e,  2022 yılında da tüm Avrupa'da olacak.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 7
Aracın fiyatı henüz açıklanmasa da ikizi Ami 6 bin 900 eurodan satışa sunuluyor.
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 8
Opel'den elektrikli şehir aracı: Rocks-e - 9

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