Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller)

Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 cc altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu, üst limit ise 280 bin liraya çıktı. Matrah düzenlemesinin 595 bin TL altında kalan otomobilin fiyatlarına yüzde 5,5 ile yüzde 16,6 arasında yansıması bekleniyor. Güncelleme ile araç fiyatlarında en çok 75 bin TL'lik düşüş yaşandı. 2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu. Kasım ayında fiyat listeleri ikinci kez güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 800 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar...

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 1

Son iki yılda salgınla birlikte devam eden çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış ve araç bulunulurluğundaki sıkıntılar da eklenince tüm dünyada birçok ürün gibi otomobil fiyatları da yükseldi. Türkiye'de ise bunlara ilave olarak döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon da eklenince otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı.  

400 - 450 bin liraya sıfır otomobil bulmak artık çok zor hatta imkansız. 

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 2

OTOMOBİLDE ÖTV MATRAH LİMİTİ ARTTI

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle ÖTV matrah limitleri değiştirildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. 

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 3

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE DE LİMİTLER DEĞİŞTİ

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. 

Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

İLGİLİ HABER: MATRAH HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 4

BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

* 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 5

* Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

* Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 6

* Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 - 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 7

İTHAL OTOMOBİLLERİN MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 8

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. 

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar...

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 9

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Matrah öncesi fiyatı: 524,000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Matrah öncesi fiyatı: 576,200 TL

Matrah sonrası fiyatı: 544,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 622,100 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 718,100 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 10

VOLKSWAGEN 

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 636,100 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -745,200 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 11

VOLKSWAGEN

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 689,000 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 785,000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 12

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

Fiyat 641,500 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 781,600 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 13

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Matrah öncesi fiyatı: 490.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 435.750 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 562.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 14

SEAT

LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 760.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 15

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 665.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 

Fiyatı 715.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 

Fiyatı 715.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 16

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 508.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 452.568 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 549.400 TL

Matrah sonrası fiyatı: 518.984 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 17

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

Liste Fiyatı 659.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 694.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 18

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 735.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 19

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business

Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 605.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 20

CİTROEN 

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı: 655.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 695.500 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 746.500 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 741.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 21

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 514.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 457.141 TL

1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold

Matrah öncesi fiyatı: 526.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 467.808 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 22

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 670.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 
761.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 23

DACİA

Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Matrah öncesi fiyatı: 497.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 442.000 TL

YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

Matrah öncesi fiyatı: 515.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 24

DACİA 

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg

Matrah öncesi fiyatı: 487.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 433.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Matrah öncesi fiyatı: 502.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 446.900 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 

Matrah öncesi fiyatı: 539.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 509.000 TL

YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

Matrah öncesi fiyatı: 506.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 450.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000  TL

Matrah sonrası fiyatı: 463.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900  TL

Matrah sonrası fiyatı: 508.900 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 25

DACİA 

Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 524.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 546.900  TL
Matrah sonrası fiyatı: 516.000 TL

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 567.000  TL
Matrah sonrası fiyatı: 535.000 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 599.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 599.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 592.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 559.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 597.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 564.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 685.000 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 645.000 TL 

YENİ DUSTER  Essential TCe 90 bg- 549.900  TL
Matrah sonrası fiyatı: 513.900 TL

Expression ECO- G 100 bg - 593.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 560.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 - 618.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC - 625.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC - 672.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 690.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 26

DACİA

YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

Matrah öncesi fiyatı: 588.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 555.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900  TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 618.900 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 27

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 437.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 365.300 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 455.400 TL 
Matrah sonrası fiyatı: 379.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 528.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 617.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 668.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 673.900 TL 
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 693.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 453.500 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 687.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 728.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 28

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 530.800 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 637.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 434.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 554.400 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 29

FIAT

Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

Matrah öncesi fiyatı: 576.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 677.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 30

FIAT

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 474.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 649.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 700.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 446.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 696.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 725.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.200 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 709.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 760.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 31

FIAT

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 684.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 735.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 595.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP  DCT Lounge Otomatik Dizel - 719.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 770.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 32

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 475.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 423.200 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.800 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 566.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 535.500 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 

Matrah öncesi fiyatı: 583.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 551.600 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 33

FİAT 

500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid

Fiyatı: 608.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 663.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 34

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 35

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 577.700 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.700 TL

Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 790.400 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 36

FORD

Focus Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin 

Fiyatı 760.200 TL

Trend X Hatchback 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Manuel Benzin - 771.600 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 37

FORD

EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin 

Fiyatı 668.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS  Otomatik - Benzin - 757.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 38

FORD

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

Liste fiyatı 713.800 TL

Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik Benzin - 771.600 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 39

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Matrah öncesi fiyatı: 567.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 547.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

Matrah öncesi fiyatı: 585.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 563.500 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 40

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 331.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 300.566 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 329.298 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 339.887 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 355.328 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 41

HYUNDAİ 

Hyundai i20  100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 370.354 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 424.680 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 432.680 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 455.347 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.569 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 460.616 TL

i20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 747.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 42

HYUNDAİ 

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

Fiyatı 597.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 634.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 691.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 43

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel 

Matrah öncesi fiyatı: 472.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 419.791 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik 

Matrah öncesi fiyatı: 503.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 447.347 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 525.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.903 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 550.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 519.562 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Matrah öncesi fiyatı: 568.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 537.002 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 44

HYUNDAİ

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 

Fiyatı: 648.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 45

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 443.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 369.420 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Matrah öncesi fiyatı: 450.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 375.250 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 46

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 471.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 418.830 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 532.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 473.120 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 

Matrah öncesi fiyatı: 592.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 559.220 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 611.800 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 47

KİA

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 48

KİA

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 685.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 715.000 TL

Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 765.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 49

KİA

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Matrah öncesi fiyatı: 528.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 469.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 577.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.060 TL

Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 589.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 556.360 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 610.820 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 50

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS

Fiyatı: 615.000 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 51

MITSUBISHI

Space Star 1.2 INTENSE CVT 

Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL

Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 52

NİSSAN

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna

Fiyatı: 613.800 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 53

NİSSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı: 670.400 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 768.200 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 54

OPEL

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 

Matrah öncesi fiyatı: 499.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 444.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 

Matrah öncesi fiyatı: 589.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 557.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 614.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 686.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 55

OPEL

Yeni Astra 

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 693.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition - 799.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 56

OPEL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 610.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL

- 659.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 709.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 Elegance - 778.900 TL

1.5 120 HP Dizel AT6 Edition - 778.900 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 57

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Matrah öncesi fiyatı: 510.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 453.121 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 659.500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 726.500 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 58

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı - 695.000 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 773.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 59

RENAULT

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 448.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 373.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 516.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 507.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 546.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 60

RENAULT

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 447.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 372.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.000

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 61

RENAULT 

Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

Liste fiyatı 732.000 TL

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 760.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 789.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 62

RENAULT

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg

Matrah öncesi fiyatı: 573.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 542.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 584.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 551.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 651.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 661.000 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 734.900 TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 744.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 740.900 TL 

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 63

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 

Matrah öncesi fiyatı: 595.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 562.026 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 601.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 645.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 651.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 64

SUZUKİ

VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 764.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 774.000 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 65

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision 

Liste fiyatı 607.050 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 633.750 TL

COROLLA 1.5 Dream - 671.150 TL 

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 697.850 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 742.150 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783.400 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 66

TOYOTA

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S  

Fiyatı 744.400 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S

Fiyat 781.600 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S

Fiyat 789.650 TL

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 67

TOYOTA

YARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S

Fiyatı 752.500 TL

YARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 770.000 TL 

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 68

TOYOTA

YARIS 1.0 Vision 

Matrah öncesi fiyatı: 517.050 TL

Matrah sonrası fiyatı: 459.750 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 623.250 TL 

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL

1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TL  

Otomobilde ÖTV matrah limiti arttı (Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller) - 69

TOYOTA

Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 789.200 TL

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