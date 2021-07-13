ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de (Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller)

ntv.com.tr 13.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 05:28
Bir çok marka, daha ulaşılabilir fiyatlar sunabilmek için yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor.
Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor.
Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi.
Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor.
Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti.
1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.
Ancak dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 217.000 TL
Kampanyalı fiyatı 212.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 191.400 TL
Liste fiyatı 203.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 203.000 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 159.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 224.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 219.900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 187.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 182.900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 172.900 TL
Kampanyalı fiyatı 168.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 206.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 226.900 TL
Kampanyalı Fiyatı: 216.900 TL
Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin
Fiyatı 286.200 TL
EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin
Fiyatı 300.200 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 166.350 TL
Kampanyalı fiyatı 162.350 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 178.642 TL
Kampanyalı fiyatı 161.623 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 291.880 TL
Nakit indirimli fiyatı 231.404 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
Liste fiyatı 300.250 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli)
Fiyatı 201.900 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik
Fiyatı: 178.900 TL
Kampanyalı fiyatı 176.900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020
Fiyatı: 175.900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 199.900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 292.900 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 189.900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Fiyatı 208.500 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı 291.800 TL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 189.900 TL
ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP
Fiyatı 289.500 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 227.900 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 202.000 TL
Kampanyalı Fiyat 199.000 TL
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik
Fiyatı 295.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 292.000 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı 318.153 TL
Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 169.900 TL
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 185.900 TL
Fiyatı 232.000 TL
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style
Liste fiyatı 177.000 TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 231.000 TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 281.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus
Fiyatı 281.000 TL
Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium
Fiyatı 228.400 TL
Mayıs ayı fiyatı 209.300 TL
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 309.400 TL
Kampanyalı fiyatı 288.100 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid 5MT GL (Tek Renk) Düz - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 214.316 TL
Kampanyalı fiyatı 204.900 TL
Yeni Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 220.200 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı 228.400 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Liste fiyatı 216.200 TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 289.200 TL