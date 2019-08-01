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Pagani Huayra Roadster BC tanıtıldı

ntv.com.tr

İtalya merkezli süperspor otomobil üreticisi Pagani'nin uzun süredir beklenen projesi tanıtıldı.

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    Pagani, sadece 40 adet üreteceği modeli Huayra Roadster BC'yi tanıttı.
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    İlk olarak mobil yarış oyunu CSR Racing 2'de dijital olarak tanıtılan Pagani Huayra Roadster BC'nin teknik verileri resmi olarak paylaşılmadı.
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    Modelin fabrika çıkış fiyatının 3.4 milyon dolar olacağı edinilen bilgiler arasında.
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    İşte 800 beygir güç ve 1050 Nm torka sahip olacağı konuşulan modelin tüm detayları...
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