Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı

Opsiyonel olarak sunulan Carrera T İç Mekan Paketi'yle emniyet kemerleri, koltuk şeritleri, dikişler, koltuk başlıklarında 911 logosu ve yer paspaslarında Arduvaz Grisi veya Kertenkele Yeşili detayları yer alabiliyor. Bu paketle birlikte GT Direksiyon simidi ve dört yönde ayarlanabilen Sport Plus koltuklar da geliyor.