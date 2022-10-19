Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı

İlk teslimatları 2023 yılının bahar aylarında yapılacak olan Porsche 911 Carrera T, resmen tanıtıldı.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 1

Porsche, 911 Carrera ile Carrera S arasında konumlanacak yeni modeli 911 Carrera T'yi tanıttı.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 2

Carrera T, 384 beygir güç ve 449 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla geliyor.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 3

Standart versiyonda yedi ileri manuel şanzıman bulunurken, kullanıcılar ücretsiz olarak sekiz vitesli PDK çift debriyajlı şanzımanı da tercih edebiliyorlar.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 4

Manuel şanzımanlı model, 0'dan 100'e hızlanmasını 4.3 saniyede, otomatik şanzımanlı versiyon ise 3.8 saniyede tamamlıyor.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 5

Modelin maksimum hızı ize 291 km/sa.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 6

Carrera T, yapılan iyileştirmelerle 911 Carrera'dan 45.36 kilogram daha hafiflemiş.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 7

Opsiyonel olarak sunulan Carrera T İç Mekan Paketi'yle emniyet kemerleri, koltuk şeritleri, dikişler, koltuk başlıklarında 911 logosu ve yer paspaslarında Arduvaz Grisi veya Kertenkele Yeşili detayları yer alabiliyor. Bu paketle birlikte GT Direksiyon simidi ve dört yönde ayarlanabilen Sport Plus koltuklar da geliyor.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 8

Carrera T'nin ön tekerlerinde 20 inç arkada ise 21 inçlik titanyum grisi jantlar yer alıyor.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 9

2023 Porsche 911 Carrera T, önümüzdeki yılın baharında 118 bin dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 10
Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 11
Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 12
Porsche 911 Carrera T resmen tanıtıldı - 13

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