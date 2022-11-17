Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı

Uzun süren soylentilerin ve casus fotoğraflarının ardından Porsche, geçtiğimiz hafta doğruladığı araziye uygun 911 Dakar'ı tanıttı.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 1

Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda göstereceği, uzun süredir adından söz ettiren araziye uygun 911 modelinin tanıtımını yaptı.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 2

911 modeline, 1984'teki Paris-Dakar rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 3

Porsche 911 Dakar'ın ilk göze çarpan ayrıntısı, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera'dan 50 milimetre daha yüksek duruşu.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 4

Ayrıca kaldırma sistemiyle, ön ve arka uçları 30 milimetre daha yükseltebilir.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 5

170 km/sa hıza kadar maksimum yükseklikte kullanılabilen Dakar, bu hızın üstünde normal seviyesine iniyor.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 6

911 Dakar'da 3.0 litrelik bi-turbo altı silindirli motor bulunuyor.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 7

480 PS güç-570 Nm tork üreten ve PDK otomatik şanzımanla otomobilin 0’dan 100’e hızlanması 3,4 saniye sürüyor. Arazi lastikleri nedeniyle aracın maksimum hızı 240 km/sa ile sınırlı.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 8

Araçta; arka akstan yönlendirme, savrulma önceleyici Porsche Dinamik Şasi Kontrolü, Launch Control ve “Off-Road” sürüş modu da standart geliyor.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 9

Tavan için opsiyonel olarak sunulan yükleme alanına, tavan çadırı da dahil edilebiliyor.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 10

Rally paketiyle birlikte klasik yarış rengi temasıyla da alınabilen 911 Dakar için 0 ile 999 arasında istenilen bir numara araca işlenebilecek.

Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 11
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 12
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 13
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 14
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 15
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 16
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 17
Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı - 18

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