Porsche 911 yoldan çıkıyor: Dakar versiyonu tanıtıldı

Porsche, Los Angeles Otomobil Fuarı'nda göstereceği, uzun süredir adından söz ettiren araziye uygun 911 modelinin tanıtımını yaptı.
911 modeline, 1984'teki Paris-Dakar rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.
Porsche 911 Dakar'ın ilk göze çarpan ayrıntısı, spor süspansiyonlu bir 911 Carrera'dan 50 milimetre daha yüksek duruşu.
Ayrıca kaldırma sistemiyle, ön ve arka uçları 30 milimetre daha yükseltebilir.
170 km/sa hıza kadar maksimum yükseklikte kullanılabilen Dakar, bu hızın üstünde normal seviyesine iniyor.
911 Dakar'da 3.0 litrelik bi-turbo altı silindirli motor bulunuyor.
480 PS güç-570 Nm tork üreten ve PDK otomatik şanzımanla otomobilin 0’dan 100’e hızlanması 3,4 saniye sürüyor. Arazi lastikleri nedeniyle aracın maksimum hızı 240 km/sa ile sınırlı.
Araçta; arka akstan yönlendirme, savrulma önceleyici Porsche Dinamik Şasi Kontrolü, Launch Control ve “Off-Road” sürüş modu da standart geliyor.
Tavan için opsiyonel olarak sunulan yükleme alanına, tavan çadırı da dahil edilebiliyor.
Rally paketiyle birlikte klasik yarış rengi temasıyla da alınabilen 911 Dakar için 0 ile 999 arasında istenilen bir numara araca işlenebilecek.