Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu

'Arabalar' filmi serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Sally, Porsche ve Pixar işbirliği ile gerçeğe dönüştü.

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 10:20 | Son Güncelleme : 14.08.2022 - 10:23

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 1

Kasım ayında ortak bir çalışmaya başladıklarını açıklayan Pixar ve , ortaya çıkan sonucu duyurdular.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 2

2005 yapımı animasyon filmi 'Arabalar' serisinin en tanınan karakterlerinden biri olan Sally, bu ortak çalışmayla gerçeğe dönüştürüldü.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 3

Pixar ekibinin 911 serisinden esinlenerek yarattığı karakter mevcut 911 Carrera GTS formunda gerçek hayata uyarlandı.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 4

477 beygir gücü ve 569 Nm tork üreten çift turbo 3.0 litrelik motorla tanıtılan 'Sally Special', yedi vitesli manuel şanzımanla geliyor.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 5

Öncelikle Porsche'nin skalasında bulunmayan Sally Carrera'nın rengi Pixar ve Porsche tarafından özel olark üretilmiş ve Sally Blue Metallic adı verilmiş.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 6

Aracın, Sally Carrera ile benzerlikleri de dikkat çekiyor. Aracın spoilerı açıldığı zaman kendini belli eden karakterin dövmesine kadar her detay düşünülmüş.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 7

SADECE 1 ADET ÜRETİLECEK

Modelden sadece bir tane üretilecek ve geliri yardım kuruluşlarına dağıtılmak üzere açık artırmada satışa çıkarılacak.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 8

Animasyon filminde aracın içi görünmüyor olsa da dışarıda kullanılan mavi tonlar içeride de hakim. Direksiyonda sürüş modunun değiştirildiği tuşta da Şimşek McQueen göndermesi olarak "KACHOW! MODE" ibaresi yer alıyor.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 9

Aracın içinde çeşitli kısımlarda Arabalar filminin logosu kullanılmış.

Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 10
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 11
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 12
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 13
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 14
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 15
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 16
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 17
Porsche ve Pixar'dan ortak çalışma: 'Arabalar' filminin yıldızı gerçek oldu - 18

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER