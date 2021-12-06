Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept

Porsche, 'Gran Turismo' oyun serisinin son versiyonu için tasarlanan modelini ortaya çıkardı. Porsche Vision Gran Turismo Concept, markanın sanal dünyaya özel olarak ürettiği ilk konsept.

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 10:44

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 1

devi ve Sony'nin yan kuruluşu olan oyun geliştirme firması Polyphony Digital'in ortaklığıyla tasarlanan sanal dünyaya özel bir model tanıtıldı.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 2

'Gran Turismo' oyun serisinin 7. versiyonu için üretilen Porsche Vision Gran Turismo, markanın bir oyunda kullanılmak için oluşturduğu ilk model.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 3

Seri üretim için gerekli olan kısıtlamalardan kurtulan markanın tasarımcısı Michael Mauer, "Tamamen sanal dünya için tasarlanan araç bizim için heyecan verici olanaklar sunuyor" dedi.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 4

Porsche'nin iç tasarımı da ileriye dönük olarak tasarlanmış. Örneğin, konsept otomobilin kokpitinde tamamen vegan malzemeler kullanılmış.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 5

Genç nesillere ulaşmak açısından sanal oyun dünyasının önemli olduğunu vurgulayan Porsche'nin Pazarlama Şefi Robert Ader, "Porsche için motor sporları ister gerçek ister sanal olsun DNA'mızın bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 6

Dünyanın önde gelen otomobil üretilcileri sadece sanal dünya için fantastik konsept oluşturuyor. Bu oyunların en başında yer alan Gran Turismo 7'de 4 Mart 2022’de ilk Gran Turismo oyununun 25. yılında piyasaya çıkacak.

Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 7
Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 8
Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 9
Porsche'den sanal dünyaya özel model: Vision Gran Turismo Concept - 10

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