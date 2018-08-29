NTV

Renault yeni SUV'u Arkana'yı tanıttı

ntv.com.tr

Renault, Rusya'da düzenlenen Moskova Otomobil Fuarı'nda yeni SUV modeli Arkana'yı tanıttı.

  • 1

    Otomotiv devi Renault yeni coupe tarzı SUV modelini Rusya'da görücüye çıkarttı.
  • 2

    Basına dağıtılan görseller ve sergilenen modelde sadece dışarıdan görüntü veriliyor. Aracın iç görünümü, motor ve teknik detaylar hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
  • 3

    Arkana'nın ön kısmında Renault'un sedam modellerindeki tasarım hakim.
  • 4

    Üretime hazır modellerin ilk olarak Rusya'da satışa sunulması, ardından Asya ve daha sonra global pazara sunulması bekleniyor.
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin