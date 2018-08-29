Renault yeni SUV'u Arkana'yı tanıttı
ntv.com.tr
Renault, Rusya'da düzenlenen Moskova Otomobil Fuarı'nda yeni SUV modeli Arkana'yı tanıttı.
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1Otomotiv devi Renault yeni coupe tarzı SUV modelini Rusya'da görücüye çıkarttı.
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2Basına dağıtılan görseller ve sergilenen modelde sadece dışarıdan görüntü veriliyor. Aracın iç görünümü, motor ve teknik detaylar hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
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3Arkana'nın ön kısmında Renault'un sedam modellerindeki tasarım hakim.
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4Üretime hazır modellerin ilk olarak Rusya'da satışa sunulması, ardından Asya ve daha sonra global pazara sunulması bekleniyor.
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