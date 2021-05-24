Renault Taliant ilk kez Türkiye'de (Fiyatı belli oldu)

2021'in başından bu yana Renault’da yeniliklerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çağdaş, "Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye’de toplam binek pazarından yüzde 2,4 pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye’nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.