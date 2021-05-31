Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı

Hbirit otomobil yerine direkt olarak elektrikli modellere geçeceğini açıklayan Rolls-Royce'un, ilk elektrikli modelinin ismi belli oldu. Boat Tail modeliyle dünyanın en pahalı modeli unvanını alan Rolls-Royce'un yeni elektrikli modelinin ismi belli oldu. Şirket CEO'su Torsten Müller-Ötvös, lüks markanın ilk EV modelinin adının 'Silent Shadow' olacağını doğruladı. Müller-Ötvös, araçla ilgili başka bir bilgi paylaşmadı. CEO, aracın çıkış tarihinin 'ticari bir sır' olduğunu belirtti. Beklentiler aracın 2030 yılında tanıtılacağı yönünde. Silent Shadow'un galeride fotoğrafları yer alan 103EX Vision Next 100 konseptine benzeyeceği beklentileri yüksek.