Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı

Boat Tail modeliyle dünyanın en pahalı modeli unvanını alan Rolls-Royce'un yeni elektrikli modelinin ismi belli oldu.

Müller-Ötvös, araçla ilgili başka bir bilgi paylaşmadı. CEO, aracın çıkış tarihinin 'ticari bir sır' olduğunu belirtti. Beklentiler aracın 2030 yılında tanıtılacağı yönünde.