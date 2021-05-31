Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı

Hbirit otomobil yerine direkt olarak elektrikli modellere geçeceğini açıklayan Rolls-Royce'un, ilk elektrikli modelinin ismi belli oldu.

ntv.com.tr 31.05.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 10:57

Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 1
Boat Tail modeliyle dünyanın en pahalı modeli unvanını alan Rolls-Royce'un yeni elektrikli modelinin ismi belli oldu.
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 2

Şirket CEO'su Torsten Müller-Ötvös, lüks markanın ilk EV modelinin adının 'Silent Shadow' olacağını doğruladı. 

Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 3
Müller-Ötvös, araçla ilgili başka bir bilgi paylaşmadı. CEO, aracın çıkış tarihinin 'ticari bir sır' olduğunu belirtti. Beklentiler aracın 2030 yılında tanıtılacağı yönünde.
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 4
Silent Shadow'un galeride fotoğrafları yer alan 103EX Vision Next 100 konseptine benzeyeceği beklentileri yüksek.
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 5
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 6
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 7
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 8
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 9
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 10
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 11
Rolls-Royce'un ilk elektrikli otomobili: İsmi açıklandı - 12

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