Şangay Otomobil Fuarı'na ilgi yoğun
ntv.com.tr
Otomotiv dünyasının merakla beklediği Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de hem yerel hem küresel markaların ilgisi büyük.
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1Otomotiv dünyasının merakla beklediği Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı.
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2Hem yerel hem küresel firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuar birçok önemli yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
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3İşte, 25 Nisan'a kadar otomobil meraklılarını ağırlayacak olan 2019 Şangay Otomobil Fuarı'ndan öne çıkan modeller...
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4Volkswagen ID. ROOMZZ
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Volkswagen ID. ROOMZZ
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6Lynk & Co 01
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Audi AI: ME
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8Audi AI: ME
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9Audi S5
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10GAC Aion LX
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11Lotus Evora GT4
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12Icona Nucleus
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13Haval
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Geely Geometry A
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15Gyon
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16Nissan Sylphy
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17Nissan IMs
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18BYD E-SEED GT
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19A GTECH Shanghai Kangaroo
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20Toyota Rhombus
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21Toyota e-Palette self-driving
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22Ford Focus
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23Lamborghini Huracan Evo
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24BMW X7
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25BMW 3 Series Long Wheelbase (LWB)
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26Audi RS5
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27Geely Xingyue
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