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Şangay Otomobil Fuarı'na ilgi yoğun

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Otomotiv dünyasının merakla beklediği Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de hem yerel hem küresel markaların ilgisi büyük.

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    Otomotiv dünyasının merakla beklediği Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı.
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    Hem yerel hem küresel firmaların yoğun ilgi gösterdiği fuar birçok önemli yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
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    İşte, 25 Nisan'a kadar otomobil meraklılarını ağırlayacak olan 2019 Şangay Otomobil Fuarı'ndan öne çıkan modeller...
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    Volkswagen ID. ROOMZZ
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    Volkswagen ID. ROOMZZ

    VW’DEN ELEKTRİKLİ AİLESİNE 6. ÜYE

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    Lynk & Co 01
  • 7

    Audi AI: ME

    AUDİ’DEN MEGA ŞEHİRLER İÇİN KONSEPT

  • 8

    Audi AI: ME
  • 9

    Audi S5
  • 10

    GAC Aion LX
  • 11

    Lotus Evora GT4
  • 12

    Icona Nucleus
  • 13

    Haval
  • 14

    Geely Geometry A

  • 15

    Gyon
  • 16

    Nissan Sylphy
  • 17

    Nissan IMs
  • 18

    BYD E-SEED GT
  • 19

    A GTECH Shanghai Kangaroo
  • 20

    Toyota Rhombus
  • 21

    Toyota e-Palette self-driving
  • 22

    Ford Focus
  • 23

    Lamborghini Huracan Evo
  • 24

    BMW X7
  • 25

    BMW 3 Series Long Wheelbase (LWB)
  • 26

    Audi RS5
  • 27

    Geely Xingyue
  • 28

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