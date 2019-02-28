SEAT, yüzde 100 elektrikli Minimo'yu tanıttı

Minimo aynı zamanda otomobilin ekranına kullanıcının akıllı telefonunu herhangi bir kablo ya da bir soket ihtiyacı olmadan otomobile bağlayan ‘Dijital Erişim’ anahtarı ve kablosuz Android Auto ile kolay dijital kullanıcı deneyimi sağlayan 5G teknolojisine sahip bir araç. Diğer özelliklerinin yanı sıra otomobil sürücünün 16 ya da 18 yaşında olduğunu tespit ederek hızını 45 ya da 90 kilometre olarak tanımlayabiliyor. Android Auto’daki Google Asistan uygulaması ile kullanıcılar sesli komut ile otomobile bağlı kalabiliyor, kolaylıkla yanıt alabiliyor ve medyayı sistemini kontrol edebiliyorlar.