Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor?

PEUGEOT

Türkiye pazarında satışa sunulan yeni PEUGEOT 2008 , 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-2008 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

408'in Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

308, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 ve E-208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.