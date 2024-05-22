Sıfır otomobilde kampanya dönemi: Hangi marka ne sunuyor?
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık ülkemizde satılamayacak. Dolayısıyla markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kampanyalarla geçirecek. Peki nakit indirimi, düşük faizli kredi, takas desteği gibi kampanyalardan hangi marka ne sunuyor? İşte marka marka sıfır otomobilde Mayıs ayı kampanyaları...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı satış rakamlarına göre, 20 aylık bir döneminde ardından Nisan ayında ilk kez düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalan satışlar 75 bin 919 adette kaldı.