Sıfır otomobilde 7 Temmuz rüzgarı: Marka marka Haziran kampanyaları!
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık ülkemizde satılamayacak. Dolayısıyla markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kampanyalarla geçirecek. Mayıs ayında başlayan kampanya fırtınası Haizran'da daha arttı. Peki nakit indirimi, düşük faizli kredi, takas desteği gibi kampanyalardan hangi marka ne sunuyor? İşte marka marka sıfır otomobilde Haziran ayı kampanyaları...
Hem satışlardaki bu düşüşün etkisi hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçların artık ülkemizde satılamayacak olması kampanyaları artırdı. Markalar ellerindeki stokları eritmek için Haziran ayında büyük indirimler ve kampanyalar sunuyor.