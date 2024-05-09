2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet oldu ve 20 ay sonra düşüş gerçekleşti. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi, SUV mu sedan mı tercih ediyor. İşte 2024 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 1

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %16,62 oranında artarak 294.837 adet, hafif ticari araç pazarı ise %5,2 azalarak 76.601 adet oldu.

OTOMOBİL HABERLERİ

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 2

20 AY SONRA SATIŞLAR DÜŞTÜ

2024 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre %22,3 azalarak 75.919 adet oldu. 

2024 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20,61 azalarak 61.448 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %28,6 azalarak 14.471 adet oldu.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre %20,7 artış gösterdi.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 3

İşte 2024 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 4

Seres 3 - 1 adet satıldı

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 5

Alpine - 5 Adet A110 satıldı

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 6

HONGQI E-HS9 5 adet satıldı

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 7

ASTON MARTIN - 7 adet

En çok satan modeli DBX: 2 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 8

LAMBORGHINI 7 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 5 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 9

FERRARI 8 adet satıldı

En çok satan modeli Purosangue: 5 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 10

14 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli GT: 5 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 11

MITSUBISHI - 18 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 18 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 12

JAGUAR 30 adet satıldı

En çok satan modeli E-PACE: 20 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 13

Neta U - 53 adet satıldı

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 14

LEAPMOTOR - 81 adet T03 modeli

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 15

MASERATI 89 adet satıldı

En çok satan modeli Grecale: 53 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 16

KARSAN Jest 98 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 17

SUBARU - 126 adet satıldı

En çok satan modeli Crosstrek: 48 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 18

SKYWELL - 142 adet satıldı

En çok satan modeli ET5: 142 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 19

MAXUS e-Deliver 3 - 168 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 20

LEXUS - 230 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 136 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 21

DFSK 260 adet satıldı

En çok satan modeli Fengon 5: 68 adet

En çok ticari modeli C31: 94 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 22

PORSCHE - 351 adet satıldı

En çok satan modeli Macan: 133 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 23

ALFA ROMEO - 363 Adet satıldı

En çok satan modeli Tonale: 323 adet 

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 24

Tesla 402 adet Model Y satışı gerçekleştirdi.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 25

MINI - 478 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 197 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 26

ISUZU - 697 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 697 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 27

LAND ROVER - 751 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Velar: 189  adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 28

BYD - 862 adet satıldı

En çok satan modeli Atto 3 - 581 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 29

DS - 879 adet satıldı

En çok satan modeli DS 4: 512 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 30

IVECO - 881 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 737 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 31

JEEP - 1181 adet satıldı

En çok satan modeli Compass: 418 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 32

CUPRA - 2502 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 1953 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 33

SUZUKI - 2562 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 1087 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 34

SEAT - 2854 adet satıldı

En çok satan modeli Ateca: 1356 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 35

SSANGYONG - 4336 adet satıldı

En çok satan modeli Torres: 2713 adet

En çok satan ticari modeli Musso Grand: 924 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 36

VOLVO - 4506 adet satıldı

En çok satan modeli XC40: 1479 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 37

AUDI - 5079 adet satıldı

En çok satan modeli A3 Sportback: 738 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 38

BMW - 5318 adet satıldı

En çok satan modeli 5 Serisi: 1254 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 39

KIA - 6187 adet satıldı

En çok satan modeli Sportage: 1607 adet

En çok satan hafif ticari modeli Bongo - 1584 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 40

NISSAN - 6760 adet satıldı

En çok satan modeli Qashqai: 4102 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 41

7148 adet Togg T10X V2 satıldı.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 42

MG 7185 adet satıldı

En çok satan modeli HS: 4611 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 43

HONDA - 7267 adet satıldı

En çok satan modeli City: 4145 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 44

MERCEDES-BENZ - 11.299 adet satıldı

En çok satan modeli C Serisi: 2107 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 45

SKODA - 11.705 adet satıldı

En çok satan modeli Octavia: 4412 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 46

DACIA - 13.255 adet satıldı

En çok satan modeli Duster: 7537 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 47

OPEL -18 bin 207 adet satıldı

En çok satan modeli Corsa: 4614 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 48

HYUNDAI - 19.176 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 6213 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 49

CITROEN - 20.117 adet satıldı

En çok satan modeli C4X: 6061 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 50

TOYOTA - 20.225 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 10851 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 51

CHERY - 20.782 adet satıldı

En çok satan modeli Tiggo 8 Pro: 8293 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 52

PEUGEOT - 20 bin 900 adet satıldı

En çok satan modeli 3008: 4915 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 53

VOLKSWAGEN 25 bin 374 adet satıldı. 

En çok satan modeli T-Roc: 4588 adet

En çok satan ticari modeli Caddy: 3219 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 54

FORD - 28 bin 263 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 5119 adet

En çok satan ticari modeli Transit kamyonet: 6587 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 55

RENAULT - 42 bin 858 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 16 bin 158 adet

En çok satan ticari modeli Express Combi: 1932 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 56

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 49 bin 386 adet satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 19 bin 568 adet

En çok satan ticari modeli Fiorino Combi: 11 bin 436 adet

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 57

İLK BEŞ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ                  (BİNEK + TİCARİ)

FIAT:                              49.386 (29.975 + 19.411)

RENAULT:                    42.858 (37.574 + 5.284)

FORD:                           28.263 (10.185 + 18.078)

VOLKSWAGEN:             25.374 (17.601 + 7.773)

PEUGEOT:                      20.900 (16.757 + 4.143)

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 58

EN ÇOK SATAN MODELLER 

Model model bakıldığında en çok satan 5 otomobil şöyle sıralanıyor: 

1 - FIAT EGEA SEDAN- 19.568 adet 

2 - RENAULT CLİO HB - 16.158 adet

3 - RENAULT MEGANE SEDAN - 14.092 adet

4 - TOYOTA COROLLA - 10.851 adet

5 - FIAT EGEA CROSS - 9.755 adet 

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 59

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 

- 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 5,2 artarak yüzde 76,6 pay, 

- 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 22,9 azalarak yüzde 0,5 pay, 

- 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 8,8 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 60

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA 

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde; 

-Benzinli otomobil satışları 192.786 adetle yüzde 65,4 pay,

- Dizel otomobil satışları 32.676 adetle yüzde 11,1 pay,

- Otogazlı otomobil satışları 2.428 adetle uüzde 0,8 pay aldı.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 61

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ayrıca, 2024 yılında 43 bin 845 adet hibrit ve 23 bin 102 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. 

Hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 14,9 ile dizelin önünde ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 7,8 'e çıktı. 

2023 yılı aynı döneminde 7.574 adet elektrikli ve 28.060 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. 

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 62

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 54,1 pay, 159.598 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 78.923 adet satış ile Sedan, yüzde 17,4 pay ve 51.249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?) - 63

OTOMATİK LİDER 

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264.208 adetle yüzde 89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30.629 adetle yüzde 10,4 pay aldı.

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