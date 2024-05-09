2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 oranında artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adet oldu ve 20 ay sonra düşüş gerçekleşti. Peki kullanıcılar otomatik mi manuel mi, dizel mi benzin mi, SUV mu sedan mı tercih ediyor. İşte 2024 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 oranında artarak 371.438 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre %16,62 oranında artarak 294.837 adet, hafif ticari araç pazarı ise %5,2 azalarak 76.601 adet oldu.