2024'ün en çok satan otomobil modelleri (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 54,1 pay, 159.598 adet) oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 78.923 adet satış ile Sedan, yüzde 17,4 pay ve 51.249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.