Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar

ntv.com.tr 30.04.2021 - 10:13
Skoda, Mayıs ayında gerçekleştireceği Yeni Fabia modelinin tanıtımı öncesinde araçtan detaylar paylaşmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda aracın dışarıdan görünüşü yansıtan çizimleri ve baız teknik detayları paylaşan Skoda sonra olarak aracın içiyle ilgili görseller paylaştı.
4. nesil Fabia'nın içinden paylaşılan detaylarda en dikkat çeken iki kollu direksiyon.
Fabia da ailenin diğer üyeleri gibi dijital gösterge paneline kavuşuyor.
Aracın eski modeline göre 111 mm uzadığı, 48 mm genişlediği belirtiliyor. Bagaj hacmi ise 380 litreye çıkarılmış.
Modelde, 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1.5 TSI motor seçeneğinin geleceği açıklandı.
Mayıs ayındaki tanıtımın ardından 2021'in ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanacak.