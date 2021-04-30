Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar

Skoda, Mayıs ayında gerçekleştireceği dünya lansmanı öncesinde Fabia modelinin çizim görüntülerini geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Marka son olarak aracın içinden detayların yer aldığı bir görüntü paylaştı.

ntv.com.tr 30.04.2021 - 10:13

Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar - 1

Skoda, Mayıs ayında gerçekleştireceği Yeni Fabia modelinin tanıtımı öncesinde araçtan detaylar paylaşmaya devam ediyor. 

Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar - 2

Geçtiğimiz haftalarda aracın dışarıdan görünüşü yansıtan çizimleri ve baız teknik detayları paylaşan Skoda sonra olarak aracın içiyle ilgili görseller paylaştı. 

Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar - 3

4. nesil Fabia'nın içinden paylaşılan detaylarda en dikkat çeken iki kollu direksiyon. 

Fabia da ailenin diğer üyeleri gibi dijital gösterge paneline kavuşuyor. 

Aracın eski modeline göre 111 mm uzadığı, 48 mm genişlediği belirtiliyor. Bagaj hacmi ise 380 litreye çıkarılmış. 

Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar - 4
Yeni nesilde aracın full-Led far ve stoplara yer verildiği çizimlerden görülüyor.
Skoda Fabia'dan tanıtım öncesi yeni detaylar - 5

Modelde, 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1.5 TSI motor seçeneğinin geleceği açıklandı. 

Mayıs ayındaki tanıtımın ardından 2021'in ortasından itibaren Avrupa'da satışına başlanacak. 

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