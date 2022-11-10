Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor

Güney Fransa'daki Château de Lastours test pistinde aracı kullanan Porsche test sürücüsü Romain Dumas, tüm Dakar ekiplerinin ralli öncesi araçlarını burada test ettiğini söyledi. Dumas, "Bir 911'in yolda neler yapabileceğini biliyordum ama arabanın burada serbest haldeyken ne kadar iyi performans gösterdiğine kesinlikle şaşırdım" dedi.