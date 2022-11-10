Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor

Porsche, araziye uygun tasarlanan 911 modeline dair söylentileri ve casus fotoğrafları doğruladı.
Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yükseltilmiş 911 modeline, 1984'teki Paris-Dakr rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.
Araçla ilgili henüz teknik bir bilgi paylaşılmadı. Porsche paylaştığı test fotoğraflarında otomobilin 10 bin kilometresi arazide olmak üzere 500 bin kilometreden fazla test edildiğini belirtti.
Güney Fransa'daki Château de Lastours test pistinde aracı kullanan Porsche test sürücüsü Romain Dumas, tüm Dakar ekiplerinin ralli öncesi araçlarını burada test ettiğini söyledi. Dumas, "Bir 911'in yolda neler yapabileceğini biliyordum ama arabanın burada serbest haldeyken ne kadar iyi performans gösterdiğine kesinlikle şaşırdım" dedi.
İki kez dünya ralli şampiyonu olan Walter Röhrl 911 Dakar'ı İsveç'in Arjeplog kentindeki donmuş gölün üzerinde test etti. Porsche marka elçisi Röhrl, "Bu aracı sürmek inanılmaz eğlenceliydi" açıklamasını yaptı.
Araç ayrıca Dubai ve Fas'ta 45 dereceye varan sıcaklıklarda defalarca kum tepelerini aştığıu testlere sokuldu.
Araç ilk olarak 16 Kasım'da kapılarını aşacak Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gösterilecek. Burada daha fazla teknik bilginin paylaşılması bekleniyor.