Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor

Uzun süren söylentilerin, casus fotoğraflarının ardından Porsche, bu ay gerçekleştirilecek Los Angeles Otomobil Fuarında özel bir 911 modelini tanıtacağını duyurdu.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 1

Porsche, araziye uygun tasarlanan 911 modeline dair söylentileri ve casus fotoğrafları doğruladı. 

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 2

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak olan yükseltilmiş 911 modeline, 1984'teki Paris-Dakr rallisinde gelen zaferi kutlamak için Dakar adı verildi.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 3

Araçla ilgili henüz teknik bir bilgi paylaşılmadı. Porsche paylaştığı test fotoğraflarında otomobilin 10 bin kilometresi arazide olmak üzere 500 bin kilometreden fazla test edildiğini belirtti.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 4

Güney Fransa'daki Château de Lastours test pistinde aracı kullanan Porsche test sürücüsü Romain Dumas, tüm Dakar ekiplerinin ralli öncesi araçlarını burada test ettiğini söyledi. Dumas, "Bir 911'in yolda neler yapabileceğini biliyordum ama arabanın burada serbest haldeyken ne kadar iyi performans gösterdiğine kesinlikle şaşırdım" dedi.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 5

İki kez dünya ralli şampiyonu olan Walter Röhrl 911 Dakar'ı İsveç'in Arjeplog kentindeki donmuş gölün üzerinde test etti. Porsche marka elçisi Röhrl, "Bu aracı sürmek inanılmaz eğlenceliydi" açıklamasını yaptı.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 6

Araç ayrıca Dubai ve Fas'ta 45 dereceye varan sıcaklıklarda defalarca kum tepelerini aştığıu testlere sokuldu.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 7

Araç ilk olarak 16 Kasım'da kapılarını aşacak Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gösterilecek. Burada daha fazla teknik bilginin paylaşılması bekleniyor.

Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 8
Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 9
Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 10
Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 11
Söylentiler doğrulandı: Porsche 911 Dakar geliyor - 12

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