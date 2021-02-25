Taycan Cross Turismo zorlu test programından geçiyor

İÇTEN YANMALI MOTORLARLA AYNI TEST PROGRAMI

Porsche'nin ürettiği elektrikli otomobiller, içten yanmalı motora sahip spor otomobillerin geçtiği zorlu test programlarından geçmek zorunda. Test programları sadece üstün performans odaklı şartları değil, ayrıca tüm iklim koşullarında günlük kullanıma tam uygunluk şartını da kapsıyor. Bataryanın şarj edilmesi veya ekstrem koşullarda aktarma organlarının ve iç mekanın sıcaklıklarının kontrol altında tutulması gibi zorlu görevler, bataryadan güç alan elektrikli modellerde test edilen diğer özellikler arasında yer alıyor. Porsche için tipik olan diğer geliştirme hedefleri arasında ise yarış pisti performansı, son hızda tekrar tekrar ivmelenme kabiliyeti ve günlük kullanıma uygun bir menzil sunulması bulunuyor.