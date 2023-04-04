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Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti

Türkiye'nin otomobili Togg, yola çıkmadan önce onlarca testten başarıyla geçerken, TSE tarafından üretimin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlandı.

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılan Togg'un trafiğe çıkabilmesi için onlarca test gerçekleştirildi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 2

Togg yollara çıkmadan önce, elektrikli araçların batarya ve araç güvenlik testleri, elektromanyetik uyumluluk testleri, araç menzil, fren, önden ve yandan çarpma, yaya koruma ve manevra gibi 41 teknik test ve kontrolden başarıyla geçti.

Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği otomotiv mevzuatı kapsamındaki bütün testleri tamamlayan Togg, elektrikli araçların en önemli testlerinden olan "elektrikli araç güvenlik testinden" de tek seferde geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 3

Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme ve standart hazırlama kuruluşu olan TSE, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmesi ile Togg'un yurt içindeki testlerini bizzat yaparken, yurt dışı testlerine de iştirak etti.

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 4

TSE, Togg'un üretiminin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini de tamamladı. Türkiye'de sıfırdan üretilen bir otomobilin ilk kez alabildiği belgeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 5

Togg'un seri üretimi ve trafiğe çıkışı için başarıyla geçtiği bazı testler şöyle:

​​​​​​​- Aracın etrafa yaydığı gürültü testi

- Elektrikli aracın yaydığı gürültü testi

- Menzil testi

- Arkadan araç altına girmeye karşı, arka koruma testi

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 6

- Araç girişi ile ilgili testler

- Kapı kilitleri ile ilgili testler

- Korna gürültü testi

- Geri görüş aynalarının görüş alanı testi

- Fren testleri

- Fren Destek Sistemleri testleri

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 7

- ESC (Elektronik Kararlılık Sistemi) testleri

- Acil durumda şeritte tutma sisteminin testleri

- Elektromanyetik Uyumluluk testleri

- İç donanımın sürücü ve yolcuya karşı güvenliğinin kontrolü testleri

- Yetkisiz kurcalamaya karşı önlemler ile ilgili testler

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 8

- Dış çıkıntıların kontrolü

- Araç girişi ve manevra testi

- Hız göstergesinin kontrolü

- Koltuklar ve emniyet kemeri çekme testleri

- Emniyet kemeri ve ISOFIX bağlantı sistemlerinin, çocuk koltuğu bağlantı sistemlerinin testi

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 9

- Aydınlatma cihazlarının takılmasına yönelik kontroller

- Aracın çeki donanımı ile ilgili testler

- Ön görüş alanı kontrolü

- Araç sürücü gösterge paneli içerisinde bulunan ikaz ve sembollerin renk ve şekil kontrolü

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 10

- Ön cam buz, buğu çözme sistemlerinin testi

- Ön cam yıkama sisteminin testi

- Isıtma sisteminin testi

- Kütle ve boyut ölçümleri

- Camların takılmasına yönelik kontroller

- Lastiklerin takılmasına yönelik kontroller

- Lastik basınç izleme sisteminin testleri

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 11

- Önden çarpma testleri

- Yan çarpma testleri

- Yaya koruma testleri

- Geri dönüştürülebilirlik ile ilgili kontroller

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 12

- Aracın elektrik güvenliği ile ilgili testler

- Acil çağrı sisteminin (eCall) fonksiyon testleri

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 13

- Araç arkasından yaklaşan diğer yol kullanıcılarının farkındalığı ile ilgili testler

- Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi testleri

Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 14
Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 15
Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 16
Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 17
Togg, AB mevzuatıyla uyumlu 41 testten geçti - 18
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