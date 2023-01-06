Togg, CES 2023'te 'yarından sonrasının' vizyonunu sergiledi

"İHTİYAÇLARI ÖNGÖRÜYOR, BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

CES 2023'te küresel olarak tescil ettirilen USECASE Mobility kavramı etrafında 4 boyutta anlatılan "Akıllı Cihaz", "Dijital Platform", "Temiz Enerji Çözümleri" ve "Gelişimin Yapıtaşları"nı vurgulayan bir içerikle bulunduklarını belirten Karakaş, bu yıl yine dijital sanat aracılığıyla "doğuştan elektrikli", "doğuştan sürdürülebilir", "doğuştan dijital" ve "doğuştan yeşil" kavramlarının altını çizdiklerini kaydetti.

Karakaş, yeni dünyanın tamamen dijital boyutta şekillenip hayallerin ötesine gideceğini belirterek şunları kaydetti:

"Kullanıcı da bu dünyanın nereye gideceğini bugünden göremiyor, bilemiyor. Biz, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara açacağımız dijital platformumuz Trumore’da, ekosisteme kattığımız oyuncularla bir araya gelip proaktif olarak o dünyayı şekillendiriyoruz. Oyun alanlarını yeniden tanımlıyoruz. Kullanıcıların henüz farkında olmadığı ihtiyaçlarını öngörüyor, bunun için çalışıyoruz."