Togg'a ön sipariş hakkı: NFT açık artırmasında ayrıntılar belli oldu

SADECE BİR NFT İÇİN TEKLİF VERİLEBİLECEK

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak.

Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecektir. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.