Togg'a ön sipariş hakkı: NFT açık artırmasında ayrıntılar belli oldu

Togg, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilen “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Togg’un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat’ta başlayacak ve 15 Şubat’a kadar sürecek.
Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak “NFT Alım Platformu” üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.
Açık artırma süresince ilgilenilen NFT’ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki ‘hemen satın al’ seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT’ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecekler.
1’den 2023’e kadar numaralanmış olan NFT’ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.
Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği Akıllı Cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacaklar.
Örneğin 1923 numaralı NFT’yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın; ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak “100. Yıl Özel Seri” amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.
Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT’ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecekler.
Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip “100. Yıl Özel Seri” Togg Akıllı Cihazlar lansmana özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.
Nadirlik türlerine göre “normal”, “nadir”, “çok nadir” ve “en nadir” olarak belirlenen NFT’ler, “100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları” daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT’lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri “100. Yıl Özel Seri” NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.
Buna göre;
1000-2023 arası normal NFT’ler 10 Avax
250-999 arası nadir NFT’ler 15 Avax
101-250 arası çok nadir NFT’ler 20 Avax
01-100 arası en nadir NFT’ler 30 Avax’tan
başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.
(CoinMarketCap'a göre, 1 Avax=361 TL)
Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT’ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak.
Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT’ye sahip olabilecektir. Satın alınan NFT’nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.