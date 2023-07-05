Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar

Sıfır otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndan T10X modeli için ilk zam haberi de bugün geldi. Peki Togg’un güncel fiyatı ne kadar? İşte T10X modeline gelen ilk zammın ardından güncel fiyat listesi…

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 1

Mart ayında satışa çıkan yeli otomobil Togg'dan ilk zam haberi bugün geldi. Ön siparişle satın alınan otomobilin baz versiyonu 953 bin TL'den satışa çıkmıştı. Yeni gelen fiyat güncellemesiyle T10X'in baz modelinin fiyatı 1 milyon 207 bin TL oldu.

OTOMOBİL HABERLERİ

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 2

V2 RWD Standart Menzil fiyatı 252 bin lira zamla, 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye yükseldi.

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 3

V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 322 bin lira zam ile 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye çıktı.

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 4

Togg'un opsiyon olarak sunulan özelliklerinin fiyatları ise V1 lansman özel paketi 20 bin TL, V2 lansman özel paketi 30 bin TL, panoramik cam tavan 25 bin TL ve Meridian Premium Ses Sistemi de 25 bin TL.

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 5

Togg'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada, "Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."

Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar - 6

Bu açıklamayla ön sipariş verdikleri araçlarını Temmuz ve sonrası teslim alacak kullanıcılar zamlı fiyatları ödeyecek.

Togg'un giriş seviyesi modeli V1 RWD, 160 kW güç ve 350 Nm tork sunuyor. Otomobilin 52,4 kWsa'lik bataryası 314 km'ye varan menzil vadediyor.

V2 RWD uzun menzil versiyonu ise 88,5 kWsa bataryaya sahip ve 523 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER