Togg'a zam geldi | İşte yeni fiyatlar
Sıfır otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’ndan T10X modeli için ilk zam haberi de bugün geldi. Peki Togg’un güncel fiyatı ne kadar? İşte T10X modeline gelen ilk zammın ardından güncel fiyat listesi…
Mart ayında satışa çıkan yeli otomobil Togg'dan ilk zam haberi bugün geldi. Ön siparişle satın alınan otomobilin baz versiyonu 953 bin TL'den satışa çıkmıştı. Yeni gelen fiyat güncellemesiyle T10X'in baz modelinin fiyatı 1 milyon 207 bin TL oldu.