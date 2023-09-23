Togg'da çarklar dönüyor: Hedef 1 milyon araç

T10X, Ağustos ayındaki teslimatta rekor tazeledi. Ağustos ayında bin 965 araç, sahiplerine teslim edildi. Böylece Togg, elektrikli araç segmentinin lokomotifi olmayı başardı. Bugüne kadar tüketiciyle buluşan T10X sayısı 3 bin 400'e ulaştı. Eylül'de bu sayının da aşılması planlanıyor.

3 bin 250'yi aşkın personel üretim için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca üretim hatlarında 250 robot işletiliyor. Günlük 160 olan araç üretim sayısının, Ekim ayı itibarıyla 280 olarak güncellenmesi hedefleniyor.