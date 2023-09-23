Togg'da çarklar dönüyor: Hedef 1 milyon araç
Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde ikili vardiya sistemine geçildi. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 aracın sahiplerine teslimatı hedeflenirken, merakla beklenen sedan modelin de 2024 yılında tanıtımının yapılması öngörülüyor.
29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle banttan indi. Kısa sürede büyük beğeni topladı. Togg'a olan yoğun ilgi satış rakamlarına da yansıdı. 3 bin 400 adet araç tüketiciyle buluştu. Yıl sonuna kadar 26 bin 565 adet aracın sahiplerine teslimatı hedefleniyor.