Togg'dan "100. Yıl Özel Seri": Ön sipariş hakkı NFT ile gelecek

2 BİN 23 ADETLE SINIRLI "100. YIL ÖZEL SERİ"

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1'den 2 bin 23'e kadarki numaraları temsil eden NFT'ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacak.

Kişiler, NFT sıra numarasının ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş Togg ön sipariş verip bu cihazı öncelikli teslim alabilecek. Akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri Amblemi" işlenmiş şekilde üretilecek. "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazlar, sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleriyle NFT sahiplerine sunulacak.