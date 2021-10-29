Toyota, elektrikli modeli bZ4X’i tanıttı

Bu yılın başında konsept olarak ortaya çıkan ve tasarıma sadık kalınarak teknolojisi geliştirilen Toyota bZ4X'in üretim versiyonu tanıtıldı.

Araç, Toyota’nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.