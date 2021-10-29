Toyota, elektrikli modeli bZ4X’i tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 10:00
Bu yılın başında konsept olarak ortaya çıkan ve tasarıma sadık kalınarak teknolojisi geliştirilen Toyota bZ4X'in üretim versiyonu tanıtıldı.
Araç, Toyota’nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu.
bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden fazla menzil vadediyor.
150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor.
0-100 km/s hızlanması 8.4 saniye olan bZ4X’in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı.
Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.7 saniyede gerçekleştirebiliyor.
Marka, 10 yıllık kullanım sonunda (240 bin kilometre) dahi orijinal performansın yüzde 90'ını veceğini belirtiyor.
Batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.
bZ4X’in sürüş menzili, opsiyonel olarak kullanılabilecek güneş paneliyle artırılabiliyor. Toyota, güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini belirtiyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.
bZ4X bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen e-TNGA platformu üzerine yapılan ilk Toyota oldu. Yeni platform ile birlikte batarya, şasinin ayrılmaz bir parçası olarak entegre edildi.
Araçta koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor.