Trafiği radarlarla takip eden elektrikli bisiklet

Hızla gelişen elektrikli bisiklet pazarının önde gelen markalarından Specialized yeni modelleriyle de adından söz ettiriyor. Firmanın son modelleri kullanıcı dostu gelişmiş teknolojiler donatılmış.
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ntv.com.tr 22.09.2021 - 10:46
Performans olarak üst seviyeleri zorlayan bisiklet markası Specialized, yeni elektrikli bisikletleriyle de adından söz ettiriyor.
Gündelik ve arazi şartlarına uygun modeller, kullanılan teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarla iletişim sağlayan modellerin her özelliği buradan kontrol edilebiliyor.
Uygulama üzerinden bisikletin güncellemeleri yapılabiliyor ve sorunlar tespit edilebiliyor. Bisikletlerde yer alan hızsızlık önleme sistemleri sayesinde kullanıcılar araçlarının motorlarını uzaktan kilitleyerek sürülemez hale getirebiliyor.
Modellerin bir başka dikkat çeken yanı ise arka tarafıdna yer alan radar sistemleri. Bu radar sistemleri 140 metreye kadar arkadan gelen araçları tespit ederek, sürücüyü görsel, işitsel ve tepkisel olarak uyarıyor.
250W gücündeki 90 Nm tork üretebilen Brose motorları bulunan modeller 45 km/s hıza çıkabiliyor. Elektrikli modellerde gövdeye entegre pillerle geliyor ve pedal desteğiyle birlikte 100 km menzil sağlayabiliyor.
Bisikletlerin başlangıç fiyatları 3 bin 250 dolardan başlıyor ve donanım seviyesine göre 5 bin 500 dolara kadar çıkıyor.
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