Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 47.079 adet satış rakamıyla yüzde 48,9 paya sahip. Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İlk 10 sıradaki SUV modeller kaç adet sattı?

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL HABERLERİ

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 2

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 47.079 adet satış rakamıyla yüzde 48,9 paya sahip.  
 
SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. 

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İlk 10 sıradaki SUV modeller kaç adet sattı?  

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 3

Volkswagen Tiguan 1.495 adetlik satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 4

9. Opel Corssland - 1.247 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 5

8. Skoda Kamiq - 1.496 adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 6

7. Dacia Sandero Stepway - 2 bin 285 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 7

6. Hyundai Bayon - 2 bin 403 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 8

5. Peugeot 2008 . 2 bin 533  adet

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 9

4. Peugeot 3008 - 2 bin 570 adet satıldı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 10

3. sırada yer alan Volkswagen T-ROC, 3 bin 120 adetlik satış rakamına ulaştı.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 11

2. sırada 5 bin 083 adetl'k satişla Dacia Duster yer alıyor.

Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri - 12

Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 5 bin 736 adetlik satış gerçekleştirdi.

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