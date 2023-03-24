Türkiye'nin en çok satan SUV modelleri

Otomobil satışları gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen SUV modeller oldu. SUV otomobiller, 47.079 adet satış rakamıyla yüzde 48,9 paya sahip.



SUV otomobilleri; yüzde 28,2 pay ve 27.130 adet satış ile Sedan, yüzde 20,7 pay ve 19.877 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? İlk 10 sıradaki SUV modeller kaç adet sattı?