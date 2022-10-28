Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor?

Yerli otomobil Togg’un Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor. 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planlanırken araçlarda kullanılacak renk ve isimler de belli oldu? İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin renk seçenekleri ve seçilen renklerin anlamları...

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 1

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV’un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 2

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da "Türkiye’nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 3

Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 4

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 5

ANADOLU

Anadolu - Kırmızı

"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 6

PAMUKKALE

Pamukkale - Beyaz

"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 7

GEMLİK

Gemlik - Mavi 

Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 8

KAPADOKYA

Kapadokya - Bej

"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 9

OLTU

Oltu - Siyah

"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 10

KULA

Gri - Kula

"Kula" olarak adlandırılan renk seçeneğinin ise Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıttığı ifade edildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 11

Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 12
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 13
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 14
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un renkleri belli oldu: Renkler ne anlama geliyor? - 15

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