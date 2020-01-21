Üretilen ilk Corvette Stingray 50 katı fiyata satıldı

ABD'de bir açık artırma firması tarafından düzenlenen organizasyonda üretilen ilk Corvette Stingray rekor bir fiyatla alıcı buldu.

Otomotiv devlerinin ikonik modellerinin üretim bandından inen ilk ve son otomobillerine her zaman ilgi büyük olmuştur. Bu modeller ederinden yüksek fiyatlara açık artırmalarda satılırlar.

Daha önce üretim bandından inen ilk Toyota Supra'yı 2.1 milyon dolara, ilk üretilen Ford Mustang Shelby GT500'ü 1.1 milyon dolara açık artırmada satan ABD'li firma Barrett-Jackson son olarak üretim bandından ilk inen 2020 Corvette Stingray'i çok yüksek fiyatlara sattı.

ABD'de satış fiyarı 60 bin dolardan başlayan Corvette Stingray'in üretilen ilk modeli 3 milyon dolara alıcı buldu. Yani araç banttan inen ilk model olmasından dolayı değerinin 50 katına satıldı.

Ortadan motorlu modelin teknik verileri ise göz dolduruyor. Sürücünün hemen arkasında yer alan 6.2 litrelik V8 motorla giriş seviyesinde 495 beygir güç ve 630 Nm tork, performans paketiyle 495 beygir güç ve 637 Nm tork üretiyor. Model sadece 9 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabiliyor.