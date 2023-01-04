Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan

Volkswagen'in elektrikli ailesi ID.'ye yeni model eklendi. Las Vegas'taki CES 2023 fuarında Volkswagen ID.7'nin kamuflajlı ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 1

Volkswagen, son dönemde markaların elektrikli modellerinin boy gösterdiği teknoloji fuarı CES'te, yeni modelini tanıttı.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 2

Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara son yıllarda otomobil markalarının da ilgisi yoğun. Fuar kapsamında ilk tanıtım Volkswagen'den geldi.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 3

Kamuflajlı gövdesiyle tanıtılan markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak ID. ailesinin yeni üyesi, ID.7 adını aldı.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 4

Markadan araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmadı. Gelen bilgiler arasında 15 inçlik bir bilgi eğlence sistemi ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi dikkat çekiyor.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 5

Alman firmanın açıklamalarına göre modelin klima sistemi dışarıdaki havanın derecesine göre kabinin ısıtma ve soğutmasını kendisi ayarlıyor. 

Volkswagen, "Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor!” dediğinde, ID.7 direksiyon ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt verir. Aynı zamanda sıcak hava, ellere doğru yönlendiriliyor“ örneğini verdi. 

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 6

MEB platformu üzerine inşa edilecek araçla ilgili 700 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunduğu bilgisi bulunuyor. 

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 7

CEO Thomas Schafer, "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak. Sedan model, üst düzey teknoloji ve kalite özellikleri taşıyacak. Amacımız, müşterilerimize her segmentte uygun modeller sunmak" dedi.

Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 8
Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 9
Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan - 10

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER