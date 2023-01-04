Volkswagen CES'te yeni modelini tanıttı: İlk elektrikli sedan

Volkswagen, son dönemde markaların elektrikli modellerinin boy gösterdiği teknoloji fuarı CES'te, yeni modelini tanıttı.
Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara son yıllarda otomobil markalarının da ilgisi yoğun. Fuar kapsamında ilk tanıtım Volkswagen'den geldi.
Kamuflajlı gövdesiyle tanıtılan markanın ilk elektrikli sedanı olarak yollara çıkacak ID. ailesinin yeni üyesi, ID.7 adını aldı.
Markadan araçla ilgili çok fazla teknik bilgi paylaşılmadı. Gelen bilgiler arasında 15 inçlik bir bilgi eğlence sistemi ve artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi dikkat çekiyor.
Alman firmanın açıklamalarına göre modelin klima sistemi dışarıdaki havanın derecesine göre kabinin ısıtma ve soğutmasını kendisi ayarlıyor.
Volkswagen, "Örneğin, sürücü “Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor!” dediğinde, ID.7 direksiyon ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt verir. Aynı zamanda sıcak hava, ellere doğru yönlendiriliyor“ örneğini verdi.
MEB platformu üzerine inşa edilecek araçla ilgili 700 kilometreye (WLTP) kadar menzil sunduğu bilgisi bulunuyor.
CEO Thomas Schafer, "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak. Sedan model, üst düzey teknoloji ve kalite özellikleri taşıyacak. Amacımız, müşterilerimize her segmentte uygun modeller sunmak" dedi.