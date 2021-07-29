Volkswagen Taigo ortaya çıktı

Genel hatlarıyla Brezilyalı kardeşini andıran bir tasarıma sahip olan aracın Avrupa'daki adı Taigo olacak.

Sadece önden çekişli satışa çıkacak olan Taigo'da benzinli 1.0 litrelik üç silindirli motor 95 ve 110 beygir güç üretebilirken, 1.5 litrelik dört silindirli motor 150 beygir güç üretebiliyor. Taigo'da manuel şanzıman veya 7 ileri DSG tercih edilebilecek.