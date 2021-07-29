Volkswagen Taigo ortaya çıktı

Crossover ürün gamını genişleten Volkswagen yeni modelini ortaya çıkardı. Brezilya'da yıllardır Nivus adıyla satılan model Avrupa için Taigo olarak geliyor.
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ntv.com.tr 29.07.2021 - 10:41
Volkswagen yıllardır Brezilya pazarında Nivus adıyla sattığı, T-Roc'tan küçük T-Cross'tan biraz büyük modelini Avrupa pazarına taşıyor.
Genel hatlarıyla Brezilyalı kardeşini andıran bir tasarıma sahip olan aracın Avrupa'daki adı Taigo olacak.
Sadece önden çekişli satışa çıkacak olan Taigo'da benzinli 1.0 litrelik üç silindirli motor 95 ve 110 beygir güç üretebilirken, 1.5 litrelik dört silindirli motor 150 beygir güç üretebiliyor. Taigo'da manuel şanzıman veya 7 ileri DSG tercih edilebilecek.
Taigo'da Matrix LED farlar ve ikinci seviye otonom sürüş detseği standart olarak sunulacak.
İspanya'daki fabrikada üretilecek olan yeni Taigo 2022 yılında ülkemizde de satışta olacak.
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