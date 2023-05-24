Volkswagen Touareg makyajlandı

BENZİNLİ, DİZEL VE PLUG-İN HİBRİT

Yeni Touareg, beş versiyonla piyasaya sürülecek. Bunların tümü 3,0 litrelik V6 motorlarla geliyor. Bir Turboşarjlı benzinli motor (250 kW/340 PS), iki turbo dizel motor (170 kW/231 PS ve 210 kW/286 PS) ve iki plug-in hibrit (V6 benzinli motor ve elektrik motoru).