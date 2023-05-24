Volkswagen Touareg makyajlandı

Uzun zamandır kamuflajlı görselleriyle gündemde olan Volkswagen'in SUV segmentteki amiral gemisi Touareg'in makyajlı hali resmen tanıtıldı.

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Volkswagen'in SUV segmentteki amiral gemisi Touareg, makyaj operasyonu geçirdi.

OTOMOBİL HABERLERİ

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Yeni Touareg makyajla birlikte markanın ışıklı ön ızgara takımına kavuştu. Araçta, ön ve arka farlardaki 'L' şekilli IQ.Light HD LED matrix farlar standart olarak sunulacak.

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Yeni Touareg, Volkswagen'in her biri 19 bin 216 mikro LED'den oluşan bu sistemle piyasaya çıkan  ilk modeli olacak.

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Araç içerisinde ise tek parça gibi tasarlanan ekran 12 inçlik gösterge ve 15 inçlik multi-medya sisteminden oluşuyor. Sistem sesle kontrol ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay'i destekliyor.

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BENZİNLİ, DİZEL VE PLUG-İN HİBRİT

Yeni Touareg, beş versiyonla piyasaya sürülecek. Bunların tümü 3,0 litrelik V6 motorlarla geliyor. Bir Turboşarjlı benzinli motor (250 kW/340 PS), iki turbo dizel motor (170 kW/231 PS ve 210 kW/286 PS) ve iki plug-in hibrit (V6 benzinli motor ve elektrik motoru).

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Volkswagen Touareg R eHybrid'de sistem 340 kW (462 PS) güç üretiyor. Tüm motorlar standart olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman ve 4MOTION sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile eşleştirilmiş.

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