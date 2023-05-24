Volkswagen Touareg makyajlandı

Volkswagen'in SUV segmentteki amiral gemisi Touareg, makyaj operasyonu geçirdi.
Yeni Touareg makyajla birlikte markanın ışıklı ön ızgara takımına kavuştu. Araçta, ön ve arka farlardaki 'L' şekilli IQ.Light HD LED matrix farlar standart olarak sunulacak.
Yeni Touareg, Volkswagen'in her biri 19 bin 216 mikro LED'den oluşan bu sistemle piyasaya çıkan ilk modeli olacak.
Araç içerisinde ise tek parça gibi tasarlanan ekran 12 inçlik gösterge ve 15 inçlik multi-medya sisteminden oluşuyor. Sistem sesle kontrol ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay'i destekliyor.
Yeni Touareg, beş versiyonla piyasaya sürülecek. Bunların tümü 3,0 litrelik V6 motorlarla geliyor. Bir Turboşarjlı benzinli motor (250 kW/340 PS), iki turbo dizel motor (170 kW/231 PS ve 210 kW/286 PS) ve iki plug-in hibrit (V6 benzinli motor ve elektrik motoru).
Volkswagen Touareg R eHybrid'de sistem 340 kW (462 PS) güç üretiyor. Tüm motorlar standart olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman ve 4MOTION sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile eşleştirilmiş.