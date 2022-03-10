Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı

Volkswagen elektrikli modellerine bir yenisini ekledi. Markanın retro tasarım ayrıntılarıyla dikkat çeken modeli ID. Buzz tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 10:10

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 1

'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz sonunda tanıtıldı. 

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 2

Markanın ikonik modeli T1'den ilham alınan elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo ilk olarak 2017 yılında konsept olarak karşımıza çıkmıştı.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 3

Volkswagen'in ID serisinin diğer üyeleri gibi Buzz da MEB platformu üzerinde yükseliyor.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 4

SONBAHARDA PİYASADA

Aracın ilk olarak beş koltuklu modeli yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Standart aks mesafeli altı koltuklu model yine yıl içinde satışa çıkacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu versiyon ise gelecek yıl satışta olacak.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 5

Piyasaya ilk çıkacak serviyonda 77 kWs batarya paketi bulunacak. Ancak VW sürüş menziliyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Lityum iyon batarya 11 kW'lık şarj istasyonlarından (AC) doldurulabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarından ise 170 kW'a kadar destekliyor.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 6

Hızlı şarj desteğiyle araç 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80 şarja ulaşıyor.

Batarya, 201 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna gücünü sağlıyor. 

Ayrıca model 145 km/s hızla sınırlandırılmış. 

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 7

ID. Buzz'ın aerodinamik tasarımı sürtüne katsayısını 0,285 - 0,29 seviyesine indirirerek bir otomobile yakın duruma getiriyor. Bu da enerji tüketimini azaltırken menzili yükseltiyor.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 8

Aracın önündeki büyük logo ve geniş V şekilli ön kaput ikonik modeli hatırlatan ayrıntılar.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 9

Lansmanda gösterilen tüm araçlar çift renk ama  Volkswagen modelin, yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 10

Aracın iç mekanı tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 11

Koltuk, zemin ve tavan kaplamalarında ise yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş pet şişelerinden, yüzde 10'u okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan iplik kullanılmış.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 12

Elektrikli minibüsün konsolunda 10 inçlik gösterge paneli bulunurken, bilgi-eğlence ekranı ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebiliyor.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 13

Aracın iki tarafında da sürgülü kapılara yer verilmiş.

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 14

Araçta otonom sürüş desteği, son teknoloji güvenlik sistemleri ve yaya koruması gibi sistemler bulunuyor. 

Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 15
Volkswagen'in elektrikli minibüsü ID. Buzz tanıtıldı - 16

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