Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. Space Vizzion

FONKSİYONEL VE GENİŞ İÇ HACİM

ID. SPACE VIZZION'ın iç tasarımında MEB platformunun sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanılmış. Elektrikli motorun kompakt boyutları ve zemine entegre edilen piller sayesinde orta sınıf bir modele göre daha uzun bir aks mesafesi mümkün oluyor. Böylece kullanışlı ve geniş bir iç mekan elde ediliyor. ID. SPACE VIZZION'ı sürdürülebilir bir otomobil haline getiren bir diğer unsur ise iç mekanda kullanılan malzemeler. Modelin iç tasarımında kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler, ID. Space Vizzion’un çevreci karakterini pekiştiriyor.