Volkswagen’in ilk elektrikli SUV’u ID.4’ün seri üretimine başlandı

SUV’un, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulması planlanırken, sonraki dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonu da pazarda yerini alacak. Yüksek voltajlı batarya, sürüş dinamikleri açısından son derece dengeli bir aks yükü dağılımı ve düşük bir ağırlık merkezi oluşturmak amacıyla gövdenin altına yerleştirilmiş. Yeni MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanan tüm modeller gibi ID.4 de çok geniş bir iç alana sahip. Sıfır emisyonlu SUV'un keskin hatlara sahip dijital kokpitinde tüm fonksiyonlar dokunmatik yüzeyler ve sezgisel ses kontrol teknolojisiyle sağlanıyor.