Yeni Amarok yıl sonu yapılacak tanıtıma hazırlanıyor

Haberler - ntv.com.tr 27.04.2022 - 10:20
Almanya ve Avustralya'da tasarlanıp geliştirilen ve Güney Afrika’da üretilen Yeni Amarok, artan donanım seviyesi, artırılmış sürüş destek sistemleri ve yüksek performanslı motorlarıyla 2022 yılı sonunda yapılacak tanıtıma hazırlanıyor.
5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 100 mm daha uzun. 175 mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi, çift kabin versiyonunda daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor.
1,2 tona kadar yükleme kapasitesi ile maksimum 3,5 ton römork çekme kapasitesi artık daha fazla motor/şanzıman seçeneğiyle sunulabiliyor.
Yeni Amarok, bir benzinli ve dört farklı dizel motor; dört ila altı silindirli ve 2,0 ile 3,0 litre hacimlere sahip olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak arkadan itiş, seçilebilir veya sürekli dört tekerlekten çekişli olmak üzere farklı güç aktarma çözümleri bulunuyor.
Araçta, 20 adetten fazlası tamamen yeni olmak üzere, 30’un üzerinde gelişmiş sürüş destek sistemi sunulacak.
Tüm versiyonlarda LED ön farlar standart olarak sunulurken, 'IQ.LIGHT – LED Matrix farlar’ opsiyonel olarak alınabiliyor. Yine aracın arka tarafında da LED farlar standart olarak sunuluyor.
Yeni Amarok’un iç mekanında dijital kokpit ve tablet formatındaki bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.
Yeni Amarok beş donanım seviyesiyle sunulacak. Giriş seviyesi 'Amarok' olurken bir üst basamakta 'Life' ve 'Style' donanım seviyeleri olacak. Ayrıca daha çok off-road karakterine sahip 'PanAmericana' ve on-road 'Aventura' olmak üzere üst versiyonlar da sunacak.
Yeni Amarok, 2022'nin sonunda bazı ülkelerde ilk etapta dört kapılı, çift kabinli ve belirli pazarlarda iki kapılı tek kabinli olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulacak.