Yeni Amarok yıl sonu yapılacak tanıtıma hazırlanıyor

Yeni Amarok, bir benzinli ve dört farklı dizel motor; dört ila altı silindirli ve 2,0 ile 3,0 litre hacimlere sahip olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak arkadan itiş, seçilebilir veya sürekli dört tekerlekten çekişli olmak üzere farklı güç aktarma çözümleri bulunuyor.