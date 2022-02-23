Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer ön siparişe açıldı

Haberler - ntv.com.tr 23.02.2022 - 11:21
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, 170 beygir güç ve 280 Nm tork sunan 1.5 litrelik benzinli motoruyla ön siparişe açıldı.
Geniş böbrek ızgaralar, eğimli A sütunu, gövdeye entegre kapı kollarıyla önceki nesline göre sürtünme katsayısı 0.26 Cd seviyelerine düşürmeyi başarmış.
İkinci nesliyle gelen yeniliklerden iç mekan da nasibini almış. Burada tamamen elektrikli BMW iX'den ilham aldığı görülebiliyor. İnce gösterge paneli, Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler ferahlık yaratıyor.
Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’da standart olarak sunulan özellikler arasında BMW Live Cockpit Professional, BMW Head Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Panoramik Cam Tavan yer alıyor. Ayrıca, Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Sistemi ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında.
Mild Hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor.