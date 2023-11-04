Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı

İstanbul Park'ta basın mensuplarına özel olarak düzenlenen Porsche on Track etkinliğinde, Porsche'nin lüks SUV segmentindeki modeli Yeni Cayenne’in tanıtımı gerçekleştirildi.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 1

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkenin dahil olduğu Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (PCEE), müşterilerine ve basın mensuplarına yönelik ileri sürüş eğitimleri düzenlemek üzere İstanbul’da hayata geçirdiği Porsche Driving Center’da gerçekleştirdiği Porsche on Track etkinliğinde katılımcılar gün boyu Porsche deneyimi yaşadı. 

OTOMOBİL HABERLERİ

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 2

2015 yılında PCEE ve Intercity İstanbul Park arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle hayata geçirilen Porsche Driving Center, yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışından katılan 1000’den fazla Porsche tutkununu ağırladı. 

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 3

Porsche on Track etkinliğinde pist, slalom, launch control ve off-road etaplarında markanın farklı modellerinin sürüş dinamiklerini ve sürüş teknolojilerini deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 4

YENİ CAYENNE İLE İLK SÜRÜŞ

Porsche, başarılı lüks SUV modelini, markanın tarihindeki en kapsamlı geliştirmelerden biriyle bütünüyle güncelledi. Yeni Cayenne, dijitalleştirilmiş yeni iç mekan tasarımı, yeni şasi teknolojisi ve yenilikçi yüksek teknolojik özellikleriyle görücüye çıkıyor. 

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 5

Her sürüş koşuluna göre uyarlanabilen yol aydınlatması sağlayan yüksek çözünürlüklü HD Matrix LED Farlar, iç mekandaki havayı temizleyerek filtreleyen hava kalitesi sistemi ve Cayenne'de ilk defa sunulan ön yolcu için bilgi-eğlence ekranı eklenen yeniliklerin başında geliyor.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 6

Kapsamlı bir şekilde elden geçirilen tasarımı ve daha güçlü motor yelpazesiyle Cayenne, sınıfındaki en sportif SUV olma iddiasını sürdürüyor.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 7

Giriş seviyesinde turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motoruyla devam eden Cayenne, gücünü 351 beygir ve 500 Nm torka yükseltmiş.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 8

90 KİLOMETREYE KADAR ELEKTRİKLİ MENZİL 

Turboşarjlı V6 ile gelen Cayenne E-Hybrid, 176 bg üreten bir elektrik motoruyla birlikte gücünü 467 bg'ye çıkarıyor. 

25,9 kWh'lik batarya paketiyle araç, şehir içinde 90 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. Bu bataryalar 11 kW'lık şarj cihazlarıyla 2 buçuk saatte dolabiliyor. 

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 9

Cayanne S ise V6'ya veda ederek çift turbolu 4.0 litrelik V8'e geçiş yapıyor. Bu motor 472 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Standart ve coupe modeli 0-100 hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor.

Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 10
Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 11
Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı - 12
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