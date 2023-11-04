Yeni Cayenne ve Porsche model ailesi İstanbul Park’ta piste çıktı

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkenin dahil olduğu Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (PCEE), müşterilerine ve basın mensuplarına yönelik ileri sürüş eğitimleri düzenlemek üzere İstanbul’da hayata geçirdiği Porsche Driving Center’da gerçekleştirdiği Porsche on Track etkinliğinde katılımcılar gün boyu Porsche deneyimi yaşadı.