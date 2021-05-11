Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ürün gamına yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Concept EQT'nin dijital dünya lansmanı gerçekleştirildi.

ntv.com.tr 11.05.2021 - 09:30 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 09:44

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 1
Dijital dünya lansmanı yapılan Concept EQT, 2022’de yollara çıkması planlanan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonuna dair ipuçları veriyor.
Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 2

Concept EQT'nin, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi yer alıyor.

Elektrikli kaykay, alüminyum bir çerçeveye yerleştirilen ve bagaj zemini ile aynı hizada olan pleksiglas bir zeminin altındaki çift katmanlı bir bölmede gizleniyor. 

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 3
Aracın hem önünde hem de arkadaki LED aydınlatmaları bağlayan birer ışık şeridi  bulunuyor.
Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 4

Concept EQT’nin iç mekanında koltuklar, beyaz nappa deri ile kaplı. Koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor.

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 5

MBUX BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor. 

Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, “Hey Mercedes” sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka ile gelişmiş öğrenme yeteneği sergileyen MBUX, öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Örneğin, birisi Cuma günleri eve giderken düzenli olarak belirli bir kişiyi arıyorsa, sistem haftanın o günü ilgili kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 6
Mercedes me connect üzerinden ayrıca; şarj noktaları, elektrikli sürüş menzili, şarj seviyesi, hava durumu veya trafik koşullarını dikkate alarak optimize edilmiş rota planlaması gibi elektrikli araçlara özgü navigasyon hizmetleri ve işlevleri de sunuluyor.
Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 7

Concept EQT (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 4.945/1.863/1.826 milimetre), üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor.

İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor.

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 8

ÖNÜMÜZDEKİ YIL PAZARA SUNULACAK

2022 yılında pazara sunulacak olan yeni T-Serisi, ticari olarak konumlandırılan ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.

Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı - 9

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