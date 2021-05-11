Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı

ntv.com.tr 11.05.2021 - 09:30 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 09:44
Concept EQT'nin, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi yer alıyor.
Elektrikli kaykay, alüminyum bir çerçeveye yerleştirilen ve bagaj zemini ile aynı hizada olan pleksiglas bir zeminin altındaki çift katmanlı bir bölmede gizleniyor.
Concept EQT’nin iç mekanında koltuklar, beyaz nappa deri ile kaplı. Koltuk merkezlerindeki örgülü uygulamalar, geri dönüştürülmüş deriden üretiliyor.
Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor.
Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, “Hey Mercedes” sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka ile gelişmiş öğrenme yeteneği sergileyen MBUX, öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Örneğin, birisi Cuma günleri eve giderken düzenli olarak belirli bir kişiyi arıyorsa, sistem haftanın o günü ilgili kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.
Concept EQT (Uzunluk/Genişlik/Yükseklik: 4.945/1.863/1.826 milimetre), üçüncü sıradaki iki tam boy koltuğa rahatlıkla erişim sağlamak üzere için her iki tarafta büyük bir açıklığa sahip sürgülü kapılarla donatılıyor.
İkinci koltuk sırasına yan yana üç adet çocuk koltuğu yerleştirilebiliyor.
2022 yılında pazara sunulacak olan yeni T-Serisi, ticari olarak konumlandırılan ve bu yıl tamamen elektrikli bir versiyonla tanıtılacak olan Citan ile birlikte markanın hafif ticari araç pazarındaki ürün gamını tamamlıyor. Bunu, bireysel kullanıcılar için tamamen elektrikli bir versiyon takip edecek.