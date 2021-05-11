Yeni Mercedes-Benz Concept EQT tanıtıldı

MBUX BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor.

Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, “Hey Mercedes” sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bünyesinde barındırdığı yapay zeka ile gelişmiş öğrenme yeteneği sergileyen MBUX, öngörüye dayalı davranışlar yardımıyla sürücünün bir sonraki adımda ne yapmak istediğini tahmin edebiliyor. Örneğin, birisi Cuma günleri eve giderken düzenli olarak belirli bir kişiyi arıyorsa, sistem haftanın o günü ilgili kişinin telefon numarasını ekranda gösteriyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.