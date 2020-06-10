Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye’de

ntv.com.tr 10.06.2020 - 16:33
Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini taşıyan tasarım, güçlü ve fonksiyonel yeni bir SUV olan Mercedes-Benz GLB, çok yönlü bir kullanım sunuyor.
Mercedes-Benz’in Türkiye’de dijital ortamda düzenlediği ilk basın lansmanında tanıtılan yeni GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak.” dedi.
Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm (tavan rayları ile 1.701 mm) olan yeni Mercedes-Benz GLB, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en yüksek değeri sunarken, 967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst seviye bir oturma konforu sunuyor.
Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuk sırtlıklarının eğiminin standart olarak ayarlanabiliyor olması bagaj hacmi esnekliği sağlarken, isteğe bağlı donanım olarak arka koltuk sırası manuel olarak ileri-geri kaydırılabiliyor; böylece ihtiyaç doğrultusunda arka koltukta diz mesafesi artırılabiliyor veya bagaj hacmi genişletilebiliyor. Arka koltuğun ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.
Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor.
Otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor.
İç mekanda sürücüyü tek parçadan oluşan bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor. Konsolu markanın diğer kompakt modellerinde de kullanılan tamamen dijital geniş ekranlı tasarım domine ediyor.