Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye’de

YEDİ YOLCUYA KADAR OTURMA İMKâNI

Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor.

Otomobilde altıncı ve yedinci koltuklar kullanılmadığı takdirde bagaj hacmini arttırmak üzere katlanarak 500 litrelik bagaj hacmi oluşturuyor.