Yeni SEAT Arona Türkiye'de satışa çıktı

Otomobilin ön tarafında yeni bir ön ızgara ve yeni bir tampon yer alıyor.

Yeni SEAT Arona’da standart olarak sunulmaya başlanan EcoLED ön farlar ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Full LED mercekli ön farlar, daha iyi bir görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği yeni SEAT Arona’da ilk defa sunuluyor. Daha benzersiz bir Arona isteyen müşteriler için ise 3 farklı tavan rengi seçeneği yer alıyor: siyah, gri ve ürün gamına yeni eklenen beyaz.