Yeni SEAT Arona Türkiye'de satışa çıktı

ntv.com.tr 22.08.2021 - 09:19
Otomobilin ön tarafında yeni bir ön ızgara ve yeni bir tampon yer alıyor.
Yeni SEAT Arona’da standart olarak sunulmaya başlanan EcoLED ön farlar ve opsiyonel olarak tercih edilebilen Full LED mercekli ön farlar, daha iyi bir görüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.
3 yeni alüminyum alaşımlı jant tasarımı ve Kamuflaj Yeşil, Asfalt Mavi ve Safir Mavi olmak üzere 3 yeni renk seçeneği yeni SEAT Arona’da ilk defa sunuluyor. Daha benzersiz bir Arona isteyen müşteriler için ise 3 farklı tavan rengi seçeneği yer alıyor: siyah, gri ve ürün gamına yeni eklenen beyaz.
Yeni bilgi-eğlence sistemi, iç tasarımın en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor. Büyüyen dokunmatik ekran standart olarak 8,25” genişliğinde; opsiyonel olarak ise 9,2” genişliğinde alınabiliyor. SEAT’ın diğer modellerinden de tanıdık olan 10,25” Dijital Gösterge Paneli de Yeni Arona’daki teknolojik yenilikler arasında yer alıyor.
Sürücü ve yolcu tarafı için yeniden tasarlanmış havalandırma ızgaraları, seçilen donanıma bağlı olarak farklı renkte sunuluyor. FR donanımında kırmızı, Xperience donanımında yeşil ve Style donanımında ise gri renkte olan havalandırma ızgaraları; FR ve Xperience donanımlarında LED ambiyans aydınlatmasına sahip.
Standart olarak sunulan Full Link teknolojisinin yanı sıra, Navigasyon sistemiyle birlikte alınabilen Kablosuz Full Link ile de müşteriler Apple CarPlay veya Android Auto uygulamalarını kullanarak telefonlarını multimedya ekranına kolayca yansıtabiliyorlar.
Yeni SEAT Arona, birçok yeni sürüş asistanı sistemi ile sürüşü hiç olmadığı kadar güvenli bir hale getiriyor. Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi sistemlerle güvenliği en üst düzeye taşıyor.
Seyahat Asistanı, tüm hız aralıklarında yarı otonom bir sürüş sağlayarak, trafik durumuna göre aracın hızını koruyor. Bulunduğu şeridi korumanı sağlayan Şerit Takip Asistanı, etrafındaki araçlar hakkında bilgi veren Kör Nokta Uyarı Sistemi ve farların otomatik olarak uzun ve kısa hüzme arasında geçiş yapmasını sağlayan Uzun Far Asistanı ise yeni SEAT Arona’nın yollarda çok daha güvenli bir araç olmasına olanak sağlıyor.