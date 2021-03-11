Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de

ntv.com.tr 11.03.2021 - 12:01
Güncellenen donanımları ve hibrit motor seçeneği ile “En Ulaşılabilir hibrit” olarak lanse edilen Fiat Panda, 146 bin 900 TL’lik fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.
Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi işığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.
Panda’nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Hibrit motorlu Panda’da standart aküye ilaveten 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor.