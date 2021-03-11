Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de

Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi işığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.

Cross versiyondan itibaren ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyelerinde Apple Carplay ve AnroId Auto destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar ve arka park sensörü standard olarak sunuluyor. Cross 4x4 donanım seviyesinde, ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici ekleniyor. Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4’te ise tüm bu özelliklere ek olarak, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan yeni iç döşeme ve yeni ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.