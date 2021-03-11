Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de

Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile ülkemizde satışa sunuldu.

ntv.com.tr 11.03.2021 - 12:01

Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 1

Güncellenen donanımları ve hibrit motor seçeneği ile “En Ulaşılabilir hibrit” olarak lanse edilen Fiat Panda, 146 bin 900 TL’lik fiyatla Türkiye'de satışa çıktı. 

Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 2
Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda; Urban ve Cross donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motor ile sunuluyor.
Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 3
Panda aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play & Android Auto uyumlu, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile geliyor.
Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 4

Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP,ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi işığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START&Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 5
Cross versiyondan itibaren ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyelerinde Apple Carplay ve AnroId Auto  destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi & vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar  ve arka park sensörü standard olarak sunuluyor. Cross 4x4 donanım seviyesinde, ELD (Elektronik Diferansiyel Kilidi), HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ve Sürüş Modu Seçici ekleniyor. Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4’te ise tüm bu özelliklere ek olarak, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan yeni iç döşeme ve yeni ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.
Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 6

EN ULAŞILABİLİR HİBRİT

Panda’nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor. Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise; aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor. Hibrit motorlu Panda’da standart aküye ilaveten 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor.

Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 7
Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 8
Yenilenen Fiat Panda, hibrit seçeneği ile Türkiye’de - 9

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