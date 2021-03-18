Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı

Aracın boyutlarına bakıldığında eski versiyonuna göre 12 cm daha uzadığı, 50 mm genişlediği ve yaklaşık 20 mm alçalmış.

3. nesil Peugeot 308'de de markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi i-Cockpit adlı konsol tasarımına yer verilmiş. Paylaşılan görsellerde ikisi de 10 inç olan sürüş ve bilgi eğlence ekranına yer verildiği görülüyor.