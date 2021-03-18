Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı

2013 yılından beri çok büyük değişime uğramayan sadece makyajlanan Peugeot 308'in tasarımı tamamen değişti. Yeni Peugeot 308'in lansmanı öncesinde fotoğrafları yayınlandı.

ntv.com.tr 18.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 10:23

Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 1
Yeni Peugeot 308'de en belirgin değişiklik büyüyen ızgara ve yeni logo.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 2
Aracın boyutlarına bakıldığında eski versiyonuna göre 12 cm daha uzadığı, 50 mm genişlediği ve yaklaşık 20 mm alçalmış.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 3
Aracın paylaşılan fotoğraflarda görülen Zeytin Yeşil'i rengi ile birlikte 7 renk seçeneği bulunacak.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 4
3. nesil Peugeot 308'de de markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi i-Cockpit adlı konsol tasarımına yer verilmiş. Paylaşılan görsellerde ikisi de 10 inç olan sürüş ve bilgi eğlence ekranına yer verildiği görülüyor.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 5

Yeni 308'de ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, iki telefonun birden bağlanabildiğiBluetooth, USB-C soketleri, kablosuz şarj ve "Ok Peugeot" komutuyla aktifleşen sesli komut gibi donanımlar bulunuyor. 

Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 6
Aracın bir önceki versiyonunda 420 litre olan bagaj hacmi yeni modelde 412 litreye düşürülmüş.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 7

EMP2 adı verilen esnek bir platform üzerine kurulan Peugeot 308 çok farklı güç seçeneklerine imkan veriyor.  Aracın elektrikli versiyonu ile ilgili bir bilgi olmazken lansmanla birlikte iki plug-in hibrit motor seçeneği yer alacak. 

Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 8

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLER

Hybrid 225 hp e-EAT8: 1.6 PureTech dört silindirli benzinli motor (180 bg) ile 81 kW elektrik motoru, bileşik güç 225 bg, önden çekiş, 59 km menzil, 26 gCO2 / km.

Hybrid 180 bg e-EAT8: 1.6 PureTech dört silindirli benzinli motor (150 bg) ile 81 kW elektrik motoru, bileşik güç 180 bg, önden çekiş, 60 km menzil, 25 gCO2 / km.

Motorlar gücünü 12,4 kWh'lik bataryadan alıyor. Bu bataryanın şarj süresi ise, 7,4 kW Wall Box (32 Amper) ve 7,4 kW kablo ile 1 saat 55 dk, güçlendirilmiş 16 Amper prizlerden 3,7 kW kablo ile 3 saat 50 dk, standart 8 Amper prizlerden 3,7 kW kablo ile 7 saat 5 dk.

Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 9

Araçta hibritler kadar güçlü olmasa da benzinli ve dizel versiyonlar bulunuyor. 

110 ve 130 beygirlik 1.2 PureTech seçeneği manuel vites veya  EAT8 tam otomatik alınabilecek. 

Dizelde ise, 130 beygirlik 1.5 BlueHDi motor seçenekleri tam otomatik veya manuel olarak tercih edilebilecek. 

Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 10
Lansmanda tam detayları belli olacak olan Peugeot 308'in Eylül 2021'de satışta olması bekleniyor.
Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı - 11

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