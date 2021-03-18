Yeni Peugeot 308'in görselleri yayınlandı

ntv.com.tr 18.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme : 18.03.2021 - 10:23
Yeni 308'de ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, iki telefonun birden bağlanabildiğiBluetooth, USB-C soketleri, kablosuz şarj ve "Ok Peugeot" komutuyla aktifleşen sesli komut gibi donanımlar bulunuyor.
EMP2 adı verilen esnek bir platform üzerine kurulan Peugeot 308 çok farklı güç seçeneklerine imkan veriyor. Aracın elektrikli versiyonu ile ilgili bir bilgi olmazken lansmanla birlikte iki plug-in hibrit motor seçeneği yer alacak.
Hybrid 225 hp e-EAT8: 1.6 PureTech dört silindirli benzinli motor (180 bg) ile 81 kW elektrik motoru, bileşik güç 225 bg, önden çekiş, 59 km menzil, 26 gCO2 / km.
Hybrid 180 bg e-EAT8: 1.6 PureTech dört silindirli benzinli motor (150 bg) ile 81 kW elektrik motoru, bileşik güç 180 bg, önden çekiş, 60 km menzil, 25 gCO2 / km.
Motorlar gücünü 12,4 kWh'lik bataryadan alıyor. Bu bataryanın şarj süresi ise, 7,4 kW Wall Box (32 Amper) ve 7,4 kW kablo ile 1 saat 55 dk, güçlendirilmiş 16 Amper prizlerden 3,7 kW kablo ile 3 saat 50 dk, standart 8 Amper prizlerden 3,7 kW kablo ile 7 saat 5 dk.
Araçta hibritler kadar güçlü olmasa da benzinli ve dizel versiyonlar bulunuyor.
110 ve 130 beygirlik 1.2 PureTech seçeneği manuel vites veya EAT8 tam otomatik alınabilecek.
Dizelde ise, 130 beygirlik 1.5 BlueHDi motor seçenekleri tam otomatik veya manuel olarak tercih edilebilecek.