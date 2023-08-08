İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor

DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAPILDI

Öte yandan Rocca, bu tür bir saldırının ilk defa gerçekleşmediğini hatırlatarak, "Daha önce Mart ayında Vittorio Emanuele II'nin atlı heykeli kirletilmişti. İtalya'da, özellikle suçun bu şekilde hafifletilmesinden sonra, çok sayıda vandal cezasız kalıyor. Bu nedenle, yapı ve anıtları zarara uğratarak vandalizmde bulunanlara yönelik cezaları artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.