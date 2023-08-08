İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor
İtalya'nın Milano kentinde 19. yüzyılda inşa edilen ve şehrin en eski aktif alışveriş merkezi olan Galleria Vittorio Emanuele II, gece saatlerinde 3 kişilik bir grup tarafından sprey boya ile vandalizme uğradı. Olay, siyasetçiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, kaçan saldırganlar aranıyor.
Milano'nun ünlü Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezi, bir grup genç tarafından saldırıya uğradı ve Duomo Meydanı'ndan görülebilen büyük bir yazıyla kirletildi.