İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor

İtalya'nın Milano kentinde 19. yüzyılda inşa edilen ve şehrin en eski aktif alışveriş merkezi olan Galleria Vittorio Emanuele II, gece saatlerinde 3 kişilik bir grup tarafından sprey boya ile vandalizme uğradı. Olay, siyasetçiler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, kaçan saldırganlar aranıyor.

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 1

Milano'nun ünlü Galleria Vittorio Emanuele II alışveriş merkezi, bir grup genç tarafından saldırıya uğradı ve Duomo Meydanı'ndan görülebilen büyük bir yazıyla kirletildi. 

SANAT HABERLERİ

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 2

Olay, dün akşam saat 22:00 sularında gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sprey boya ile graffiti yapan 3 gencin olduğu ve ardından kaçtıkları görüldü. Vandal gençler ise hala aranıyor. 

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 3

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Duomo polisi, saat 22:28'de tarihi binanın çatısında cephesinde üç genci graffiti yaparken gördü. Memurlar hemen yerine ulaştı ancak üç kişi o sırada çatılardaki labirente kaçmıştı. Vandalizm olayını gerçekleştirenlerin,  bitişik binanın terasından portatif bir merdiven kullanarak Galleria Vittorio Emanuele II'ye  ulaştıkları düşünülüyor." denildi. 

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 4

"POLİTİK BİR EYLEM OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR"

Diğer taraftan, Emniyet Müdürlüğü eylemin politik bir nedenle gerçekleştiğine dair bir kanıta rastlanmadığını aktardı. 

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 5

Diğer taraftan, söz konusu olay İtalya'da hem iktidar hem de muhalet partisi siyasetçilerinin öfkelenmesine neden oldu. 

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 6

SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

Demokratik Parti (DP) meclis üyesi ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michele Albiani, " Bu iğrençlik, tüm şehre yapılan bir hakarettir. Bu olayın gerçekleşmesine izin verenler, vandalizmi gerçekleştirenler gibi örnek bir şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 7

İktidardaki, Fratelli d'Italia Partisi'nden meclis üyesi Francesco Rocca ise "Vandalların binanın bu noktasına nasıl eriştiklerini anlamamız gerekiyor. En önemlisi Belediye'nin, suçlular bulunduğunda sivil davacı olarak hareket etmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.  

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 8

DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAPILDI

Öte yandan Rocca, bu tür bir saldırının ilk defa gerçekleşmediğini hatırlatarak, "Daha önce Mart ayında Vittorio Emanuele II'nin atlı heykeli kirletilmişti. İtalya'da, özellikle suçun bu şekilde  hafifletilmesinden sonra, çok sayıda vandal  cezasız kalıyor. Bu nedenle, yapı ve anıtları zarara uğratarak vandalizmde bulunanlara yönelik cezaları artırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 9
İtalya'nın tarihi çarşısı 'Galleria Vittorio Emanuele II'ye devasa grafiti: Vandallar aranıyor - 10
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