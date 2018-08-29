Amasya seyahatinizde yemeden dönmemeniz gereken lezzet: Topuz kebabı

Ocakta 500 dereceye kadar ısıtılan topuzun ısısı, ardından yağ ile 250 dereceye kadar düşürülüyor. Topuz, daha sonra zincirle özel olarak hazırlanan tepsideki askıya asılıyor.

Topuz kebabın müşterilere farklı bir lezzet sunma düşüncesinden çıktığını anlatan Çetin, "İçinde bulunduğumuz mekan bir Osmanlı bedesteni. Biz de bu mekana uyumlu olması amacıyla Osmanlı yemekleri yaptık. Eski savaş aletlerini de günümüzde yemek sunumunda kullandık. Topuz kebabımız 5 çeşit etten oluşuyor. Etlerimiz topuzun üzerinde masaya geldiğinde 45 dakika sıcaklığını muhafaza ediyor ve müşterilerimiz sıcak sıcak kebaplarını yiyor" ifadelerini kullandı.

Savaş aletini kebap sunumunda kullanmak için özel topuzlar ve bunlar için tabaklar yaptırdıklarını dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

7

"Topuz kebabımız görsel bir ürün olmasının yanında lezzetli de. Etlerimizi bu yörenin hayvanlarından temin ettiğimiz için lezzetine güveniyoruz ve müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Kebabımızın yanında çeşitli soslarımızı ve iç pilavımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Topuzumuzu yağ ile soğutuyoruz. Bunun sebebi de nasıl Fatih Sultan Mehmet toplarını yağ ile soğuttuysa biz de ondan esinlenerek böyle bir teknik bulduk"