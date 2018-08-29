Amasya seyahatinizde yemeden dönmemeniz gereken lezzet: Topuz kebabı
Anadolu Ajansı
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki tarihi bedestende faaliyet gösteren bir restoranda, özel olarak yaptırılan ve eskiden savaş aleti olarak kullanılan topuzun "topuz kebap" adı verilen yemeğin sunumunda kullanılması ilgi çekiyor.
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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki tarihi bedestende faaliyet gösteren restoranda, özel olarak yaptırılan ve eskiden savaş aleti olarak kullanılan topuz üzerinde kebap servisi yapılıyor.
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Eskiden bir savaş aleti olan topuz, Merzifon ilçesindeki tarihi bedestende faaliyet gösteren bir restoranda yaklaşık 10 yıldır yemek sunumunda kullanılıyor.
Ocakta 500 dereceye kadar ısıtılan topuzun ısısı, ardından yağ ile 250 dereceye kadar düşürülüyor. Topuz, daha sonra zincirle özel olarak hazırlanan tepsideki askıya asılıyor.
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Topuzun sivri çıkıntılarına daha önce az pişirilmiş et çeşitleri dizildikten sonra sebze ve soslar ilave edilen "topuz kebabı", iç pilavı eşliğinde müşterilere sunuluyor.
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"KEBAP, 45 DAKİKA SICAKLIĞINI KORUYOR"
Bedesten Osmanlı Mutfağı'nın şefi Şadi Çetin, yaptığı açıklamada, Osmanlı yemek kültürünün yansıtıldığı restoranda müşterilerin beğenisine sunulan "topuz kebabı"nın önemli yer tuttuğunu söyledi.
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Topuz kebabın müşterilere farklı bir lezzet sunma düşüncesinden çıktığını anlatan Çetin, "İçinde bulunduğumuz mekan bir Osmanlı bedesteni. Biz de bu mekana uyumlu olması amacıyla Osmanlı yemekleri yaptık. Eski savaş aletlerini de günümüzde yemek sunumunda kullandık. Topuz kebabımız 5 çeşit etten oluşuyor. Etlerimiz topuzun üzerinde masaya geldiğinde 45 dakika sıcaklığını muhafaza ediyor ve müşterilerimiz sıcak sıcak kebaplarını yiyor" ifadelerini kullandı.
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SUNUM İÇİN ÖZEL TOPUZLAR VE TABAKLAR YAPTIRILMIŞ
Savaş aletini kebap sunumunda kullanmak için özel topuzlar ve bunlar için tabaklar yaptırdıklarını dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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7"Topuz kebabımız görsel bir ürün olmasının yanında lezzetli de. Etlerimizi bu yörenin hayvanlarından temin ettiğimiz için lezzetine güveniyoruz ve müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Kebabımızın yanında çeşitli soslarımızı ve iç pilavımızı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Topuzumuzu yağ ile soğutuyoruz. Bunun sebebi de nasıl Fatih Sultan Mehmet toplarını yağ ile soğuttuysa biz de ondan esinlenerek böyle bir teknik bulduk"
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"SAVAŞ İSTEMİYORUZ, BARIŞ İSTİYORUZ"
Çetin, müşterilerin bir savaş aletinin kebap sunumunda kullanıldığını görünce şaşırdıklarını belirterek, "Biz de diyoruz ki savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. O yüzden savaş aletini kebaba dönüştürdük. Müşterilerimiz kebabımıza çok ilgi gösteriyor. Görsel olarak da lezzet olarak da farklı geliyor. Sadece topuz kebabı yemek için Merzifon'a gelen misafirlerimiz var" dedi.
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Müşterilerden Hanife Coşgun da topuz kebabının hem tadı hem görselliğiyle farklı bir lezzet olduğuna dikkati çekerek, "Hem tadı hem görünüşüyle çok değişik bir kebap olmuş. İlk gördüğümüz an çok şaşırdık savaş aletinin kebap olarak sunulmasına ama çok hoşumuza gitti. Bayburt ve Trabzon'dan misafirlerimiz geldi, onlara topuz kebabını tattırıyoruz" diye konuştu.
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