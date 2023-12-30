Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu

Elazığ'da son günlerde etkili olan sis, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 1

Elazığ’da son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SEYAHAT HABERLERİ

Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 2

Elazığ’da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.

Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 3

4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 4

Fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 5
Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 6
Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 7
Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 8
Elazığ'da etkili sis: Kartpostallık manzaralar oluştu - 9
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