Antalya Gazipaşa'nın cennet koyları keşfedilmeyi bekliyor

Tatilci Murat Ersoy da şöyle konuştu:

"Tatilimiz çok güzel geçiyor eniştemizle beraber hem maça geldik hem de bu güzel yere gelmişken tatil yapacağız. Bir arkadaşımız tavsiye etti burası harika. Başka bir gezegene gelmiş gibiyiz. Daha geleli yarım saat oldu ama hayran kaldık. Tekrar tekrar geleceğiz. Çok bakir bir yer. Ama eksiği var buraya gelirken yön tabelası yoktu. Belediyenin bu konuda çalışma yapması lazım. Bu kadar harika bir yerin bu kadar boş olmaması lazım"