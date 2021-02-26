Artvin'de buzla kaplanan doğa harikası Borçka Karagöl görenleri hayran bırakıyor

Okur, Karagöl'de huzur bulduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hep sonbahar ve yazın geliyorduk. Bu sefer kışı deneyelim dedik. Gördüğümüz manzara bizi çok mutlu etti. Buz tutmuş göl yüzeyi, karlarla kaplı ağaçlar, bembeyaz örtüyle kaplı doğa, bize adeta masal diyarındaymış gibi hissettirdi. Karagöl sadece yazın ya da sonbaharda gelinecek bir yer değilmiş, insanlar ömürlerinde bir defa da olsa kışın gelip burayı görmeli. Doğa gelinliğini giymiş gibi. Herkese tavsiye ediyorum"